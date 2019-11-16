Медведева: Не готова прыгать четверные на сломанных костях

Российская фигуристказаявила, что продолжает работать над четверными прыжками, но не собирается рисковать здоровьем из-за них.

«Планы на тройной и четверной аксель? Не хочу показаться грубой, но хотелось бы слышать меньше вопросов такого характера.

Я много раз говорила о том, что я пытаюсь работать на максимуме сейчас, и да, в моих планах есть четверной сальхов.

Но я не могу назвать конкретную дату, когда это случится, и я его наконец сделаю. Я не готова снова прыгать на сломанных костях.

Я хочу выучить четверной, но при этом сохранить здоровье. Знаю свое тело, оно хрупкое, я должна следить за всем — режим, питание, даже график сна.

Брайан (Орсер) много раз говорил, что мое восстановление займет полтора года. Так оно и случилось. Мы следовали его плану, и план сработал.

У меня был сложный период в жизни, глупо это отрицать. Я забыла на долгое время о соцсетях и шумихе вокруг всей этой ситуации, но это происходит не за один день.

Как только я отпустила, расслабилась и привыкла к новому месту жительства и тренировок — все получилось. Во мне поменялось что-то после чемпионата мира.

Сейчас я намного свободнее себя чувствую», — сказала Медведева «Матч ТВ».

Напомним, что лидировавшая после короткой программы Медведева, набрав по сумме двух прокатов 225,76 балла, заняла второе место на московском этапе Гран-при.

Победительницей стала другая российская фигуристка Александра Трусова, получившая от судей по сумме двух программ 234,47 балла. 0