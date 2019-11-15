Российские фигуристы лидируют после короткой программы на Гран-при в Москве

Лидерство захватил Самарин, набравший 92,81 балла.
Вторым идет Алиев, получивший от судей за свое выступление оценку в 90,64 балла.
Замыкает тройку сильнейших Игнатов, результат которого составил 87,54 балла.
Произвольную программу мужчины представят в субботу, 16 ноября.
Гран-при по фигурному катанию
5-й этап. Москва. Мужчины. Короткая программа
1. Александр Самарин (Россия) — 92,81
2. Дмитрий Алиев (Россия) — 90,64
3. Макар Игнатов (Россия) — 87,54
4. Шома Уно (Япония) — 87,29
5. Денис Васильев (Латвия) — 87,08
6. Нам Нгуен (Канада) — 87,01
7. Казуки Томоно (Япония) — 80,98
8. Михал Бржезина (Чехия) — 80,27
9. Морис Квителашвили (Грузия) — 75,87
10. Алексей Красножон (США) — 75,46
11. Даниэль Самохин (Израиль) — 56,94
12. Владимир Литвинцев (Азербайджан) — 54,42 0