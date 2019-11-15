ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Прочие
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Роджер ФедерерФедерер услужил Надалю. Швейцарец взял реванш у Джоковича
  • 16:04
    • Российские фигуристы лидируют после короткой программы на Гран-при в Москве
  • 15:47
    • Adidas разработает новую форму для сборной России
  • 15:32
    • Вилков отстранен от судейства в РПЛ
  • 15:16
    • Назначен новый глава судейского комитета РФС
  • 13:30
    • Черчесов решил поберечь Головина
    Все новости спорта

    Российские фигуристы лидируют после короткой программы на Гран-при в Москве

    Прочие Фигурное катание
    Российские фигуристы Александр Самарин, Дмитрий Алиев и Макар Игнатов лидируют после короткой программы на пятом этапе серии Гран-при, который проходит в Москве.

    Александр Самарин
    Александр Самарин

    Лидерство захватил Самарин, набравший 92,81 балла.

    Вторым идет Алиев, получивший от судей за свое выступление оценку в 90,64 балла.

    Замыкает тройку сильнейших Игнатов, результат которого составил 87,54 балла.

    Произвольную программу мужчины представят в субботу, 16 ноября.

    Гран-при по фигурному катанию
    5-й этап. Москва. Мужчины. Короткая программа

    1. Александр Самарин (Россия) — 92,81
    2. Дмитрий Алиев (Россия) — 90,64
    3. Макар Игнатов (Россия) — 87,54
    4. Шома Уно (Япония) — 87,29
    5. Денис Васильев (Латвия) — 87,08
    6. Нам Нгуен (Канада) — 87,01
    7. Казуки Томоно (Япония) — 80,98
    8. Михал Бржезина (Чехия) — 80,27
    9. Морис Квителашвили (Грузия) — 75,87
    10. Алексей Красножон (США) — 75,46
    11. Даниэль Самохин (Израиль) — 56,94
    12. Владимир Литвинцев (Азербайджан) — 54,42 0

  • Доставка в:
  • По теме
  • Хабиб устранил почти всех конкурентов. Нурмагомедов — король легкого веса
  • 08/09/2019 в 15:27
    •
  • Прогноз
  • Босния и Герцеговина — Италия
  • 1.80
  • Сегодня в 22:45
    •
    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Итальянцы и боснийцы проведут «верховой» поединок
  • Босния и Герцеговина — Италия. Прогноз и ставки
  • 1.80
    •
  • Воспользуется ли Медведев последним шансом?
  • Медведев — Зверев. Прогноз и ставки
  • 1.90
    •
  • В Бухаресте шведам нужно зарабатывать очки
  • Румыния — Швеция. Прогноз и ставки
  • 1.83
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус до 20 000 рублей Играть1000 рублей за регистрацию ИгратьТВ-трансляции спорта Играть10 000 рублей новичкам Играть3000 рублей новым игрокам ИгратьБонус 1000 рублей новичкам Играть8000 рублей по коду LIVESPORT
    Тоже интересно
    Роналду находится не в форме Футбол «Ювентус» не позволит Роналду и Сарри конфликтоватьЧем разрешится размолвка наставника и топ-звезды? Вчера в 07:110
  • 12:01
    • Скелотто: Ибрагимович хочет завершить карьеру в Италии
  • 11:38
    • Хамес получил травму колена
  • 15:55
    • «Адмирал» одержал третью победу подряд
    Даниил Медведев Теннис Медведев отдал Надалю выигранный матч на Итоговом турнире АТРРеакция СМИ на проигрыш Медведева Надалю на Итоговом турнире ATP Вчера в 12:510
  • Экспресс дня

  • Россия примет Бельгию, Нидерланды и Германия поборются за первое место в группе
  • 3.63
    •
  • 13:21
    • Головин тренируется в общей группе
  • 13:10
    • Энтони продолжит карьеру в «Портленде»
  • 11:23
    • Дешам: Сборная Франции сыграла ниже своих возможностей
    «Вашингтон» Хоккей НХЛ. «Вашингтон» одолел «Филадельфию», «Калгари» проиграл «Далласу»Обзор матчей регулярного чемпионата НХЛ 14 ноября Вчера в 08:440
  • 08:56
    • «Атлетико» может выкупить Ракитича у «Барселоны»
  • 08:47
    • Рамос: «Реал» будет в невыгодном положении перед «класико»
  • 01:06
    • Франция обыграла Молдавию и вышла на Евро-2020
    Все новости спорта
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол Прогнозы на спорт Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие
    Вся лентаЧМ по фигурномуБиатлон