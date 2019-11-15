Российские фигуристы лидируют после короткой программы на Гран-при в Москве

Российские фигуристылидируют после короткой программы на пятом этапе серии Гран-при, который проходит в Москве.

Лидерство захватил Самарин, набравший 92,81 балла.

Вторым идет Алиев, получивший от судей за свое выступление оценку в 90,64 балла.

Замыкает тройку сильнейших Игнатов, результат которого составил 87,54 балла.

Произвольную программу мужчины представят в субботу, 16 ноября.

Гран-при по фигурному катанию

5-й этап. Москва. Мужчины. Короткая программа

1. Александр Самарин (Россия) — 92,81

2. Дмитрий Алиев (Россия) — 90,64

3. Макар Игнатов (Россия) — 87,54

4. Шома Уно (Япония) — 87,29

5. Денис Васильев (Латвия) — 87,08

6. Нам Нгуен (Канада) — 87,01

7. Казуки Томоно (Япония) — 80,98

8. Михал Бржезина (Чехия) — 80,27

9. Морис Квителашвили (Грузия) — 75,87

10. Алексей Красножон (США) — 75,46

11. Даниэль Самохин (Израиль) — 56,94

12. Владимир Литвинцев (Азербайджан) — 54,42 0