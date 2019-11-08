ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Прочие
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Краснодар»Бенефис Ману. «Краснодар» вернулся в гонку за путевкой в плей-офф ЛЕ
  • 14:46
    • Гвардиола не исключил свой отъезд в Италию
  • 13:54
    • Ерохин заменит Черышева в сборной России
  • 13:49
    • Умер экс-защитник «Спартака» и чемпион Европы-1960
  • 12:38
    • Два болельщика ЦСКА остаются под арестом в Венгрии
  • 09:04
    • «Майами» обыграл в гостях «Финикс», «Сан-Антонио» дома одолел «Оклахому»
    Все новости спорта

    Щербакова с личным рекордом победила в короткой программе на этапе Гран-при в Китае

    Прочие Фигурное катание
    Российская фигуристка Анна Щербакова выиграла короткую программу на этапе Гран-при Shiseido Cup of China в китайском Чунцине, установив личный рекорд.

    Второе место заняла Сатоко Мияхара (Япония), третье — Эмбер Гленн (США).

    Среди других россиянок лучшей стала Елизавета Туктамышева, которая показала четвертый результат. Пятой оказалась Софья Самодурова.

    Shiseido Cup of China. Чунцин, Китай. Женщины. Итоговое положение

    1. Анна Щербакова (Россия) — 73,51 (личный рекорд)
    2. Сатоко Мияхара (Япония) — 68,91
    3. Эмбер Гленн (США) — 67,69
    4. Елизавета Туктамышева (Россия) — 65,57
    5. Софья Самодурова (Россия) — 63,99
    6. Марин Хонда (Япония) — 61,73
    7. Ю Ен (Южная Корея) — 61,49
    8. И Кристи Лен (Гонконг) — 53,90
    9. И Су (Китай) — 53,19
    10. Кайлани Крейн (Австралия) — 53,01
    11. Чэнь Хунъи (Китай) — 49,44
    12. Юйцзинь Чой (Южная Корея) — 48,75 0

  • Доставка в:
  • По теме
  • Хабиб устранил почти всех конкурентов. Нурмагомедов — король легкого веса
  • 08/09/2019 в 15:27
    •
  • Прогноз
  • «Ахмат» — «Урал»
  • 2.10
  • Сегодня в 19:30
    •
    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Покинет ли «Ахмат» зону вылета?
  • «Ахмат» — «Урал». Прогноз и ставки
  • 2.10
    •
  • Реабилитируется ли «Витесс» за поражение от «Эммена»?
  • «Витесс» — «Гронинген». Прогноз и ставки
  • 3.30
    •
  • Продолжит ли «Ницца» удачно играть с «Бордо»?
  • «Ницца» — «Бордо». Прогноз и ставки
  • 1.58
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус до 20 000 рублей Играть1000 рублей за регистрацию ИгратьТВ-трансляции спорта Играть10 000 рублей новичкам Играть3000 рублей новым игрокам ИгратьБонус 1000 рублей новичкам Играть8000 рублей по коду LIVESPORT
    Тоже интересно
    «Кэпиталз» продлили свою победную серию до пяти матчей Хоккей НХЛ. Шесть очков Овечкина и Кузнецова помогли «Вашингтону» обыграть «Флориду», четыре очка Бучневича и Панарина принесли победу «Рейнджерс»Обзор матчей регулярного чемпионата НХЛ 8 ноября 08:470
  • 16:05
    • Месси и Гризманн не общаются на тренировках
  • 14:35
    • Щербакова с личным рекордом победила в короткой программе на этапе Гран-при в Китае
  • 14:09
    • Семак: Не заметил, что «Зениту» благоволят судьи
    «Локомотив» — «Ювентус» Футбол «Почти» не считается. «Локомотив» упустил ничью, но заслужил уважениеРеакция спортивных СМИ на поражение «Локомотива» от «Ювентуса» в Лиге чемпионов Вчера в 02:470
  • Экспресс дня

  • Отойдет ли «Барса» от неудач?
  • 2.19
    •
  • 15:22
    • Тедеско: Я подзабыл про лимит, но пока память меня не подводит
  • 14:56
    • Кутепов пропустит матч «Спартак» — «Крылья Советов»
  • 13:29
    • Семак: Кокорин сыграет за «Зенит» в ноябре
    Команда Лэмпарда проигрывала 1:4 по ходу матча Футбол Сверхсила «Челси» помогла сдержать шикарный «Аякс»Реакция прессы на матч «Челси» — «Аякс» 06/11/2019 в 16:360
  • 10:39
    • Друг Кокорина и Мамаева вышел на свободу из колонии
  • 22:46
    • «Краснодар» дома переиграл «Трабзонспор»
  • 22:26
    • Сборная России проиграла Финляндии на старте Евротура
    Все новости спорта
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол Прогнозы на спорт Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие
    Вся лентаЧМ по фигурномуБиатлон