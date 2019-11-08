Щербакова с личным рекордом победила в короткой программе на этапе Гран-при в Китае

Второе место заняла Сатоко Мияхара (Япония), третье — Эмбер Гленн (США).
Среди других россиянок лучшей стала Елизавета Туктамышева, которая показала четвертый результат. Пятой оказалась Софья Самодурова.
Shiseido Cup of China. Чунцин, Китай. Женщины. Итоговое положение
1. Анна Щербакова (Россия) — 73,51 (личный рекорд)
2. Сатоко Мияхара (Япония) — 68,91
3. Эмбер Гленн (США) — 67,69
4. Елизавета Туктамышева (Россия) — 65,57
5. Софья Самодурова (Россия) — 63,99
6. Марин Хонда (Япония) — 61,73
7. Ю Ен (Южная Корея) — 61,49
8. И Кристи Лен (Гонконг) — 53,90
9. И Су (Китай) — 53,19
10. Кайлани Крейн (Австралия) — 53,01
11. Чэнь Хунъи (Китай) — 49,44
12. Юйцзинь Чой (Южная Корея) — 48,75 0