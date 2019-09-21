Российские волейболисты вышли в 1/4 финала чемпионата Европы

Мужская сборнаяпо волейболу обыграла командув матче 1/8 финала чемпионата Европы со счетом 3:0 (25:16, 25:15, 25:16).

Самым результативным у россиян стал Дмитрий Волков, набравший 18 очков. Иван Яковлев занес себе в актив 12 очков.

Для сборной России эта победа стала на турнире шестой подряд. Ранее российские волейболисты последовательно обыграли команды Турции (3:1), Белоруссии (3:1), Северной Македонии (3:0), Финляндии (3:0) и Словении (3:0).

На стадии 1/4 финала сборная России сыграет с победителем матча Словения — Болгария. Четвертьфинальная встреча состоится в Любляне 23 сентября. 0