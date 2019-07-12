ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Прочие
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Федор СмоловЖдем только хорошего. Шесть ожиданий от нового сезона РПЛ
  • 00:00
    • Тунис разгромил Мадагаскар и вышел в полуфинал Кубка Африки
  • 22:39
    • «Барселона» выплатила «Атлетико» 120 млн евро за Гризманна
  • 21:57
    • Алжир выбил Кот-д'Ивуар и вышел в полуфинал Кубка Африки
  • 21:40
    • «Нью-Йорк Рейнджерс» подписал контракт с Каапо Какко
  • 17:46
    • Месси получит награду от фонда Папы римского за игру на Копа Америка
    Все новости спорта

    49 россиян вошли в международный пул допинг-тестирования IBU

    Биатлон Допинг
    Международный союз биатлонистов назвал фамилии 158 спортсменов, которые в следующем сезоне будут находиться под пристальным вниманием антидопинговых служб.

    Ульяна Кайшева
    Ульяна Кайшева

    Включение в пул обязывает спортсмена своевременно предоставлять информацию о своем местонахождении.

    Мужчины: Антон Бабиков, Матвей Елисеев, Вадим Филимонов, Евгений Гараничев, Евгений Идинов, Карим Халили, Сергей Корастылев, Алексей Корнев, Эдуард Латыпов, Александр Логинов, Игорь Малиновский, Дмитрий Малышко, Петр Пащенко, Александр Печенкин, Никита Поршнев, Александр Поварницын, Юрий Шопин, Алексей Слепов, Кирилл Стрельцов, Семен Сучилов, Василий Томшин, Максим Цветков, Алексей Волков.

    Женщины: Татьяна Акимова, Анастасия Егорова, Наталья Гербулова, Екатерина Глазырина, Кристина Ильченко, Елизавета Каплина, Ульяна Кайшева, Ирина Казакевич, Лариса Куклина, Светлана Миронова, Анастасия Морозова, Екатерина Мошкова, Анна Никулина, Евгения Павлова, Кристина Резцова, Анастасия Шевченко, Полина Шевнина, Виктория Сливко, Ирина Старых, Наталья Ушкина, Маргарита Васильева, Валерия Васнецова, Дарья Виролайнен, Тамара Воронина, Екатерина Юрлова-Перхт. 0

  • Доставка в:
  • По теме
  • Лучший по спортивному принципу. Хабиб официально получил нового соперника
  • 05/06/2019 в 11:58
    •
  • Прогноз
  • «Арсенал Тула» — «Динамо»
  • 2.18
  • Сегодня в 20:00
    •
    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Выиграет ли Надаль у Федерера на траве?
  • Роджер Федерер — Рафаэль Надаль. Прогноз и ставки
  • 1.74
    •
  • Будет ли «Динамо» сильнее «Арсенала»
  • «Арсенал Тула» — «Динамо». Прогноз и ставки
  • 2.18
    •
  • С чего «Уфа» начнет новый сезон РПЛ?
  • «Урал» — «Уфа». Прогноз и ставки
  • 1.86
    •
    Все прогнозы
  • Букмекер №1 в России *
  • Играть
    •
    Рекомендуем букмекеров
    Тоже интересно
    Самуэль Чуквезе Футбол «Суперорлы» долетели до полуфинала. Им помогла ошибка УильямсаНигерия присоединилась к Сенегалу в полуфинале Кубка африканских наций-2019, обыграв Южную Африку со счетом 2:1 на стадионе в Каире Вчера в 12:180
  • 17:20
    • Олег Кононов рассказал о лучших качествах Эсекиэля Понсе
  • 16:14
    • Хамес хочет в «Наполи», но «Реал» слишком завысил цену
  • 15:45
    • Вместо Неймара нужен Мбаппе. «Реал» потерял интерес к бразильцу
    Алексей Кудашов Хоккей Случайная фигура или серый кардинал? У сборной России новый тренерРеакция спортивных СМИ на рокировку в тренерском штабе сборной России 10/07/2019 в 19:210
  • Экспресс дня

  • Халеп и Серена Уильямс близки к выходу в финал
  • 4.26
    •
  • 00:56
    • 49 россиян вошли в международный пул допинг-тестирования IBU
  • 00:48
    • Паршивлюк и Каборе не попали в заявку «Динамо» на матч с «Арсеналом»
  • 00:32
    • Кудряшов стал игроком «Сочи»
    Дани Алвес Футбол Герои Кубка Америки. Кому удалось себя продать?На минувшем Кубке Америки скауты многих европейских клубов пристально следили за участниками 10/07/2019 в 15:230
  • 15:32
    • Стив Брюс станет новым менеджером «Ньюкасла»
  • 14:46
    • «МЮ» предлагает за Милинковича-Савича 72 млн фунтов, но в «Лацио» требуют больше
  • 14:32
    • «Вест Хэм» нацелился на Игуаина
    Все новости спорта
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 10 000
  • рублей
    фрибет новичкам
    • получить
  •  Главное Футбол Прогнозы на спорт Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие
    Вся лентаЧМ по фигурномуБиатлон