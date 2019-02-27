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    Бессмертных рад второму месту на ЧМ

    Лыжи
    Российский лыжник Александр Бессмертных прокомментировал свое выступление в гонке на 15 км классикой на чемпионате мира в Зеефельде.

    Александр Бессмертных
    Александр Бессмертных
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    Бессмертных занял второе место, отстав от Мартина Йонсруда Сундбю всего на 2,9 секунды.

    «Двоякое чувство. Моя первая личная медаль на таких соревнованиях — это классно. Но когда отставание 2 секунды — не очень хорошо. У Сундбю первое золото ЧМ, стоял, рыдал возле борта. Понимаю его. Это спорт, блин… Я рад, что получилось второе место. Два года назад я был четвертым и думал: потерпим два года и будем на пьедестале.

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    • По таким условиям второе место для меня — прогресс. Каша такая, не очень приятно бежать. Второе место — супер. Поздравляю всю команду, спасибо сервису. Честно, я сегодня чуть-чуть жим-жим перед стартом. Погода такая… Большое спасибо сервису, сработали на пять.

    Трасса супер, но погодные условия… Большунов утоп, Нисканену тяжело. Трасса не для мощных спортсменов, которые отталкиваются как от стены», — сказал Бессмертных в эфире «Матч ТВ». 0

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