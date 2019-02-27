Сундбю завоевал золото ЧМ в гонке на 15 км, Бессмертных — второй

Норвежский лыжникстал победителем индивидуальной гонки на 15 километров классическим стилем на чемпионате мира в Австрии.

Мартин Йонсруд Сундбю nettavisen.no 5000 Бонус за регистрацию Играть!

34-летний спортсмен преодолел дистанцию за 38 минут 22,6 секунд.

Для Сундбю это первое личное золото на мировых первенствах и третье с учетом эстафет.

Второе место занял россиянин Александр Бессмертных, уступивший победителю всего 2,9 секунды.

Замкнул тройку сильнейших финн Иво Нисканен с отставанием в 20,4 секунды.

Андрей Ларьков остановился в шаге от пьедестала, тогда как Александр Большунов стал лишь восьмым.

Лыжные гонки. Чемпионат мира. Зеефельд, Австрия

Мужчины. 15 км, классический стиль

1. Мартин Йонсруд Сундбю (Норвегия) — 38.22,6

2. Александр Бессмертных (Россия) — отставание 2,9

3. Иво Нисканен (Финляндия) — 20,4

4. Андрей Ларьков (Россия) — 22,8

5. Дидрик Тонсет (Норвегия) — 24,3

6. Дарио Колонья (Швейцария) — 33,9...

8. Александр Большунов (Россия) — 58,5...

33. Максим Вылегжанин (Россия) — 2.50,0 0