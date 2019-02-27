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    Сундбю завоевал золото ЧМ в гонке на 15 км, Бессмертных — второй

    Лыжи
    Норвежский лыжник Мартин Йонсруд Сундбю стал победителем индивидуальной гонки на 15 километров классическим стилем на чемпионате мира в Австрии.

    Мартин Йонсруд Сундбю
    Мартин Йонсруд Сундбю
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    34-летний спортсмен преодолел дистанцию за 38 минут 22,6 секунд.

    Для Сундбю это первое личное золото на мировых первенствах и третье с учетом эстафет.

    Второе место занял россиянин Александр Бессмертных, уступивший победителю всего 2,9 секунды.

    Замкнул тройку сильнейших финн Иво Нисканен с отставанием в 20,4 секунды.

    Андрей Ларьков остановился в шаге от пьедестала, тогда как Александр Большунов стал лишь восьмым.

    Лыжные гонки. Чемпионат мира. Зеефельд, Австрия
    Мужчины. 15 км, классический стиль

    1. Мартин Йонсруд Сундбю (Норвегия) — 38.22,6
    2. Александр Бессмертных (Россия) — отставание 2,9
    3. Иво Нисканен (Финляндия) — 20,4
    4. Андрей Ларьков (Россия) — 22,8
    5. Дидрик Тонсет (Норвегия) — 24,3
    6. Дарио Колонья (Швейцария) — 33,9...
    8. Александр Большунов (Россия) — 58,5...
    33. Максим Вылегжанин (Россия) — 2.50,0 0

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