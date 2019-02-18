Франция выиграла смешанную эстафету КМ в США, Россия — седьмая

Сборнаязаняла седьмое место в смешанной эстафете на этапе Кубка мира по биатлону в Солт-Лейк-Сити (США).

Александр Логинов twitter.com/russianbiathlon 1000 Фрибет для всех Забрать!

В составе команды выступали Александр Поварницын, Александр Логинов, Лариса Куклина и Маргарита Васильева. Наша команда отстала от лидера на 2 минуты 41,3 секунды. Россияне закрыли все мишени, использовав семь дополнительных патронов.

Победу одержала сборная Франции, показав результат 1 час 3 минуты 51,4 секунды, не пробежав ни одного штрафного круга и затратив три дополнительных патрона на восьми огневых рубежах. Второй стала команда Германии, третье место на пьедестале почёта заняла команда Норвегии.

Следующим стартом для биатлонистов в рамках Кубка мира станет чемпионат мира, который пройдет в шведском Эстерсунде с 7 по 17 марта.

Биатлон. Кубок мира. Восьмой этап. Солт-Лейк-Сити, США

Смешанная эстафета. 2х6 + 2х7,5 км

1. Франция — 1:03.51,4 (0 штрафных кругов + 3 дополнительных патрона).

2. Германия — отставание 13,5 (0+6).

3. Норвегия — + 1.02,2 (2+11).

4. Швейцария — + 1.31,2 (1+6).

5. Швеция — + 1.59,7 (0+5).

6. Чехия — + 2.12,9 (0+8).

7. Россия — + 2.41,3 (0+7). 0