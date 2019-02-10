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    Туктамышева выиграла турнир в Любляне

    Фигурное катание
    Российская фигуристка Елизавета Туктамышева выиграла турнир Dragon Trophy в словенской Любляне.

    Елизавета Туктамышева
    Елизавета Туктамышева
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    Её соотечественница Анастасия Гулякова заняла второе место. Третьей стала итальянка Марина Пиредда.

    По итогам короткой программы Туктамышева набрала 65,66, по итогам произвольной — 122,45. Россиянка упала с тройного акселя в короткой программе и исполнила этот же элемент с недокрутом в произвольной.

    Фигурное катание. Dragon Trophy. Любляна, Словения
    Женщины. Итоговое положение

    1. Елизавета Туктамышева (Россия) — 188,11
    2. Анастасия Гулякова (Россия) — 164,43
    3. Марина Пиредда (Италия) — 159,10
    4. Даша Грм (Словения) — 153,95
    5. София Шаллер (Австрия) — 142,86 0

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