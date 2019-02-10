Туктамышева выиграла турнир в Любляне

Елизавета Туктамышева
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Её соотечественница Анастасия Гулякова заняла второе место. Третьей стала итальянка Марина Пиредда.
По итогам короткой программы Туктамышева набрала 65,66, по итогам произвольной — 122,45. Россиянка упала с тройного акселя в короткой программе и исполнила этот же элемент с недокрутом в произвольной.
Фигурное катание. Dragon Trophy. Любляна, Словения
Женщины. Итоговое положение
1. Елизавета Туктамышева (Россия) — 188,11
2. Анастасия Гулякова (Россия) — 164,43
3. Марина Пиредда (Италия) — 159,10
4. Даша Грм (Словения) — 153,95
5. София Шаллер (Австрия) — 142,86 0