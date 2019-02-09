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    Российские биатлонисты завоевали бронзу в эстафете на этапе КМ в Кэнморе

    Биатлон
    Мужская сборная России по биатлону заняла третье место в эстафетной гонке на этапе Кубка мира в канадском Кэнморе.

    Александр Поварницын
    Александр Поварницын
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    Евгений Гараничев, Эдуард Латыпов, Александр Логинов и Александр Поварницын использовали девять дополнительных патронов на стрельбе и проиграли победителям 1 минуту 48,4 секунды.

    Золото завоевала сборная Норвегии, на счету которой семь дополнительных патронов. Скандинавы опередили команду Франции, ставшую второй, более чем на минуту.

    Биатлон. Седьмой этап Кубка мира. Кэнмор, Канада
    Мужчины. Эстафета, 4х7,5 км

    1. Норвегия (Ларс Хельге Биркеланн, Ветле Кристиансен, Эрленн Бьентегорд, Йоханнес Бе) — 1:16.36,6 (0 шт. кругов + 7 доп. патронов)
    2. Франция (Антонен Гигонна, Эмильен Жаклен, Симон Фуркад, Кантен Фийон Майе) — отставание 1.10,4 (0 + 8)
    3. Россия (Евгений Гараничев, Эдуард Латыпов, Александр Логинов, Александр Поварницын) — 1.48,4 (0 + 9)
    4. Германия (Роман Рес, Эрик Лессер, Филипп Наврат, Арнд Пайффер) — 2.48,6 (3 + 12)
    5. Австрия (Феликс Ляйтнер, Симон Эдер, Доминик Ландертингер, Юлиан Эберхард) — 3.22,2 (3 + 11)
    6. Чехия (Михал Шлезингр, Михал Крчмарж, Адам Вацлавик, Томаш Крупчик) — 3.23,5 (1 + 9) 0

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