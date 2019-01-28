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    Глазырина намерена вернуться в биатлон

    Биатлон
    Российская биатлонистка Екатерина Глазырина, дисквалифицированная за нарушение антидопинговых правил, намерена вернуться в спорт.

    Екатерина Глазырина
    Екатерина Глазырина
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    Дисквалификация спортсменки заканчивается 9 февраля.

    «Карьеру она завершать не собирается, мы готовимся. Есть ли в планах вернуться в сборную? Конечно, она будет бороться за место в национальной команде», — приводит слова тренера спортсменки Валентины Стремоусовой ТАСС.

    Глазырина была признана виновной в нарушении антидопинговых правил на основании результатов расследования комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA) под руководством Ричарда Макларена.

    Глава Союза биатлонистов России (СБР) Владимр Драчев заявил, что Глазырина в текущем сезоне не сможет претендовать на попадание в соборную.

    «В этом сезоне мы точно рассматривать ее не будем. Если Екатерина захочет выступать и будет готовиться, то посмотрим, как у нее сложится дальше», — сказал Драчев. 0

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