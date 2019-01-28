Глазырина намерена вернуться в биатлон

Российская биатлонистка, дисквалифицированная за нарушение антидопинговых правил, намерена вернуться в спорт.

Дисквалификация спортсменки заканчивается 9 февраля.

«Карьеру она завершать не собирается, мы готовимся. Есть ли в планах вернуться в сборную? Конечно, она будет бороться за место в национальной команде», — приводит слова тренера спортсменки Валентины Стремоусовой ТАСС.

Глазырина была признана виновной в нарушении антидопинговых правил на основании результатов расследования комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA) под руководством Ричарда Макларена.

Глава Союза биатлонистов России (СБР) Владимр Драчев заявил, что Глазырина в текущем сезоне не сможет претендовать на попадание в соборную.

«В этом сезоне мы точно рассматривать ее не будем. Если Екатерина захочет выступать и будет готовиться, то посмотрим, как у нее сложится дальше», — сказал Драчев. 0