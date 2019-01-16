Самуэльссон: Логинов должен извиниться перед всеми

Шведский биатлониствысказался о россиянине, а также объяснил, почему пожал ему руку во время церемонии награждения после спринтерской гонки в Оберхофе.

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«Этой зимой Логинов провел много хороших гонок, так что победа, которую он одержал в спринте Оберхофа, была вопросом времени. Но Логинов был дисквалифицирован за эритропоэтин, так что я думаю, что ему вообще нечего делать на Кубке мира. Те, кто применял ЭПО, не должны возвращаться», — цитирует Expressen Самуэльссона.

«Я пожал ему руку на церемонии награждения, так как с моей стороны, как спортсмена, было бы неправильно не жать ему руку. Но я никогда не буду обнимать его и говорить, что его победа — это здорово. Я пожал ему руку, потому что чувствовал, что должен так сделать.

Он сидит на пресс-конференции и думает, что не сделал ничего плохого. Я очень удивлен этому. Мне кажется, что он как минимум должен извиниться перед всеми и сказать, что совершил большую ошибку, которую больше не повторит. Но он всегда делает вид, что ничего не было. Такому спортсмену очень сложно доверять. И я никакой симпатии к нему не испытываю», — также отметил шведский биатлонист.

Ранее в адрес Логинова также высказался француз Мартен Фуркад. 0