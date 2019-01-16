ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Прочие
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Карен ХачановAustralian Open. Федерер, Хачанов, Кербер и Павлюченкова пробились в третий круг
  • 15:19
    • Зубкова и еще трех российских бобслеистов дисквалифицировали до 2020 года
  • 11:34
    • Василевский вышел на второе место в истории «Тампы» по количеству шат-аутов
  • 10:06
    • Хачанов обыграл Нисиоку на Открытом чемпионате Австралии
  • 08:28
    • «Голден Стэйт» и «Филадельфия» одержали разгромные победы
  • 07:57
    • Павлюченкова вышла в третий круг Australian Open
    Все новости спорта

    Самуэльссон: Логинов должен извиниться перед всеми

    Биатлон
    Шведский биатлонист Себастьян Самуэльссон высказался о россиянине Александре Логинове, а также объяснил, почему пожал ему руку во время церемонии награждения после спринтерской гонки в Оберхофе.

    Себастьян Самуэльссон
    Себастьян Самуэльссон
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 1
    •
  • 0
    •
  • подписаться
    •

    «Этой зимой Логинов провел много хороших гонок, так что победа, которую он одержал в спринте Оберхофа, была вопросом времени. Но Логинов был дисквалифицирован за эритропоэтин, так что я думаю, что ему вообще нечего делать на Кубке мира. Те, кто применял ЭПО, не должны возвращаться», — цитирует Expressen Самуэльссона.

    «Я пожал ему руку на церемонии награждения, так как с моей стороны, как спортсмена, было бы неправильно не жать ему руку. Но я никогда не буду обнимать его и говорить, что его победа — это здорово. Я пожал ему руку, потому что чувствовал, что должен так сделать.

    Он сидит на пресс-конференции и думает, что не сделал ничего плохого. Я очень удивлен этому. Мне кажется, что он как минимум должен извиниться перед всеми и сказать, что совершил большую ошибку, которую больше не повторит. Но он всегда делает вид, что ничего не было. Такому спортсмену очень сложно доверять. И я никакой симпатии к нему не испытываю», — также отметил шведский биатлонист.

    Ранее в адрес Логинова также высказался француз Мартен Фуркад. 0

  • Доставка в:
  • По теме
  • Герой безвременья: Антон Шипулин завершил карьеру
  • 26/12/2018 в 16:00
    •
  • Прогноз
  • «Ювентус» — «Милан»
  • 4.20
  • Сегодня в 20:30
    •
    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Кто выиграет Суперкубок Италии?
  • «Ювентус» — «Милан». Прогноз и ставки
  • 4.20
    •
  • Анри — Виейра: оба тренера будут играть на победу
  • «Монако» — «Ницца». Прогноз и ставки
  • 1.90
    •
  • Удержится ли «Лион» на третьем месте?
  • «Тулуза» — «Лион». Прогноз и ставки
  • 3.25
    •
    Все прогнозы
  • Букмекер №1 в России *
  • Играть
    •
    Рекомендуем букмекеров
    Тоже интересно
    Футболисты «Манчестер Сити» Футбол «МанСити» подобрался к «Ливерпулю». «Горожане» без проблем остановили «волков»Дубль в составе чемпионов Англии оформил Габриэл Жезус Вчера в 12:320
  • 15:34
    • Надаль без проблем прошел в третий раунд Australian Open
  • 15:04
    • Агент: Давид Луис хочет остаться в «Челси»
  • 14:50
    • Альба рассказал, где хочет закончить карьеру
    Серена Уильямс Теннис Australian Open. Вылет Касаткиной, победы Халеп, Медведева, Вавринки и ДжоковичаОбзор второго соревновательного дня на Открытом чемпионате Австралии Вчера в 18:390
  • Экспресс дня

  • Экспресс дня. Сможет ли «Монако» догнать «Дижон»?
  • 4.27
    •
  • 14:36
    • «Енисей» расторг контракт с нападающим
  • 14:04
    • Самуэльссон: Логинов должен извиниться перед всеми
  • 12:00
    • Рублев пробился во второй круг Australian Open в парном разряде
    «Торонто» — «Колорадо» Хоккей НХЛ. Голы Овечкина и Тарасенко, 17 сейвов Варламова и хет-трик СедербергаРезультаты матчей регулярного чемпионата НХЛ 15 января Вчера в 09:130
  • 09:44
    • Федерер обыграл Эванса во втором круге Australian Open-2019
  • 11:48
    • Возняцки и Соболенко преодолели второй круг на Australian Open
  • 10:16
    • Гаспарян вышла во второй раунд парного турнира Australian Open
    Все новости спорта
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 1
    •
  • 10 000
  • рублей
    фрибет новичкам
    • сделать ставку
  •  Главное Футбол Прогнозы на спорт Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие
    Вся лентаЧМ по фигурномуБиатлон