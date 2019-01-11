Фуркад: Логинов не заслуживает моего уважения

Французский биатлонист Мартен Фуркад прокомментировал победу россиянинав спринтерской гонке в рамках этапа Кубка мира в Оберхофе.

«Логинов должен извиниться перед нами, спортсменами. Он не заслуживает моего уважения, раз сейчас просто проходит мимо нас и делает вид, что ничего не произошло», — рассказал Фуркад.

Я не рад, что Логинов побеждает. Я уважаю то, что ему позволено выступать. Но я не буду уважать его самого из-за допинга. Он так и не принес извинений и не заговорил об этом. Я уважаю то, что он соревнуется, но моего уважения он не получит«, — приводит слова Фуркада TV2.

"Мы были добры к нему, и не только я, но и СМИ, болельщики и зрители вдоль трассы. Мы должны быть справедливыми. Но он не был добр к нам. Сегодня он сильнее, чем был раньше, и, возможно, без допинга. Для меня это позор. Он выиграл, но моего уважения не получит", — добавил француз.

Напомним, Фуркад в спринтерской гонке финишировал шестым. 0