Логинов выиграл спринт в Оберхофе

Александр Логинов
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Результат 26-летнего спортсмена составил 25 минут 50,9 секунды. Он не допустил ни одного промаха.
Это первая российская победа на Кубке мира с марта 2018 года. 10 месяцев назад Антон Шипулин также выиграл спринт в Контиолахти.
Кубок мира. Спринт. Мужчины
1. Александр Логинов (Россия) — 25.20,9 (0)
2. Йоханнес Бе (Норвегия) — +25,2 (1)
3. Себастьян Самуэльссон (Швеция) — +36,8 (0)
4. Бенедикт Долль (Германия) — +38,1 (0)
5. Арнд Пайффер (Германия) — +40,3 (0)
6. Мартен Фуркад (Франция) — +47,2 (1)
7. Тарьей Бё (Норвегия) — + 1.03,9 (1)
8. Симон Дестьё (Франция) — 1.05,6 (1)
9. Лукас Хофер (Италия) — +1.16,3 (1)
10. Феликс Ляйтнер (Австрия) — +1.22,8 (0) 0