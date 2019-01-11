Логинов выиграл спринт в Оберхофе

Россиянинстал первым в спринте на этапе Кубка мира в

Результат 26-летнего спортсмена составил 25 минут 50,9 секунды. Он не допустил ни одного промаха.

Это первая российская победа на Кубке мира с марта 2018 года. 10 месяцев назад Антон Шипулин также выиграл спринт в Контиолахти.

Кубок мира. Спринт. Мужчины

1. Александр Логинов (Россия) — 25.20,9 (0)

2. Йоханнес Бе (Норвегия) — +25,2 (1)

3. Себастьян Самуэльссон (Швеция) — +36,8 (0)

4. Бенедикт Долль (Германия) — +38,1 (0)

5. Арнд Пайффер (Германия) — +40,3 (0)

6. Мартен Фуркад (Франция) — +47,2 (1)

7. Тарьей Бё (Норвегия) — + 1.03,9 (1)

8. Симон Дестьё (Франция) — 1.05,6 (1)

9. Лукас Хофер (Италия) — +1.16,3 (1)

10. Феликс Ляйтнер (Австрия) — +1.22,8 (0) 0