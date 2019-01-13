Гербулова выиграла второй спринт на Кубке IBU в Польше

Наталья Гербулова
biathlonrus.com
Второй стала представительница Швеции Йоханна Скоттхайм, а третьей — украинка Надежда Белкина.
Еще две россиянки Виктория Сливко и Татьяна Воронина попали в первую пятерку.
Отметим, что накануне Гербулова также была лучшей в спринтерской гонке.
Кубок IBU. Душники-Здруй. Женщины. Спринт
1. Наталья Гербулова (Россия) — 20.40,8 (0 шт. кругов)
2. Юханна Скоттхайм (Швеция) — отставание 25,3 (0)
3. Надежда Белкина (Украина) — 31,4 (0)
4. Виктория Сливко (Россия) — 39,4 (1)
5. Тамара Воронина (Россия) — 50,0 (0)
13. Анастасия Морозова (Россия) — 1.20,3 (3)…
22. Елизавета Каплина (Россия) — 1.52,4 (1)…
25. Ирина Казакевич (Россия) — 1.55,5 (3) 0