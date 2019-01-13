ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Прочие
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Самир НасриНасри указал «Арсеналу» на недостатки. «Канонирам» не хватает француза
  • 12:52
    • «Амур» проиграл в дебютном матче под руководством Гулявцева
  • 12:41
    • Три очка Локтионова помогли «Локо» обыграть «Адмирал»
  • 11:04
    • Зобнин начал тренироваться без ограничений
  • 10:54
    • «Ростов» усилился полузащитником «Анжи»
  • 09:49
    • Женская сборная России проиграла Финляндии в матче за бронзу МЧМ-2019
    Все новости спорта

    Гербулова выиграла второй спринт на Кубке IBU в Польше

    Биатлон
    В рамках этапа Кубка IBU в польском Душники-Здруй прошел второй женский спринт. Победу в гонке отпраздновала россиянка Наталья Гербулова.

    Наталья Гербулова
    Наталья Гербулова
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • подписаться
    •

    Второй стала представительница Швеции Йоханна Скоттхайм, а третьей — украинка Надежда Белкина.

    Еще две россиянки Виктория Сливко и Татьяна Воронина попали в первую пятерку.

    Отметим, что накануне Гербулова также была лучшей в спринтерской гонке.

    Кубок IBU. Душники-Здруй. Женщины. Спринт

    1. Наталья Гербулова (Россия) — 20.40,8 (0 шт. кругов)
    2. Юханна Скоттхайм (Швеция) — отставание 25,3 (0)
    3. Надежда Белкина (Украина) — 31,4 (0)
    4. Виктория Сливко (Россия) — 39,4 (1)
    5. Тамара Воронина (Россия) — 50,0 (0)
    13. Анастасия Морозова (Россия) — 1.20,3 (3)…
    22. Елизавета Каплина (Россия) — 1.52,4 (1)…
    25. Ирина Казакевич (Россия) — 1.55,5 (3) 0

  • Доставка в:
  • По теме
  • Герой безвременья: Антон Шипулин завершил карьеру
  • 26/12/2018 в 16:00
    •
  • Прогноз
  • «Тоттенхэм» — «Манчестер Юнайтед»
  • 1.95
  • Сегодня в 19:30
    •
    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Барыс» снова обыграет «Сочи»
  • «Барыс» — «Сочи». Прогноз и ставки
  • 1.88
    •
  • «Атлетико» продолжит борьбу за титул
  • «Атлетико» — «Леванте». Прогноз и ставки
  • 2.10
    •
  • Северная Корея отметится первым голом на полях ОАЭ
  • КНДР — Катар. Прогноз и ставки
  • 1.70
    •
    Все прогнозы
  • Букмекер №1 в России *
  • Играть
    •
    Рекомендуем букмекеров
    Тоже интересно
    Игроки «Локомотива» Хоккей КХЛ. «Локомотив» обыграл «Адмирал», «Авангард» против «Спартака», ЦСКА примет минское «Динамо»Обзор матчей регулярного чемпионата КХЛ 13 января 13:190
  • 13:35
    • Гербулова выиграла второй спринт на Кубке IBU в Польше
  • 19:59
    • Гол Салаха принес «Ливерпулю» победу над «Брайтоном»
  • 13:04
    • «Йокерит» выиграл у «Куньлуня»
    Центральный матч тура пройдет в Лондоне Футбол АПЛ. «Арсенал» проиграл «Вест Хэму», «Ливерпуль» одолел «Брайтон», «Тоттенхэм» примет «МЮ»Подробности матчей 22 тура в АПЛ Вчера в 23:130
  • Экспресс дня

  • Экспресс дня. Сможет ли «Реал» обыграть крепкого середняка?
  • 4.23
    •
  • 08:07
    • В тренерском штабе «Арсенала» произошли изменения
  • 01:02
    • «Хетафе» вырвал победу у «Вильярреала»
  • 00:47
    • «Ювентус» вышел в четвертьфинал Кубка Италии
    Гарет Бейл Футбол Худшие в современной истории. «Реал» переживает ужасный периодКоманда стала меньше забивать и больше пропускать Вчера в 13:340
  • 22:52
    • «Милан» с трудом выбил «Сампдорию» из Кубка Италии
  • 22:21
    • «Челси» в Лондоне обыграл «Ньюкасл»
  • 20:57
    • ПСЖ на выезде разгромил «Амьен»
    Все новости спорта
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 10 000
  • рублей
    фрибет новичкам
    • сделать ставку
  •  Главное Футбол Прогнозы на спорт Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие
    Вся лентаЧМ по фигурномуБиатлон