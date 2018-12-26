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    Слепов выиграл первый спринт на «Ижевской винтовке»

    Биатлон
    Биатлонист из Санкт-Петербурга Алексей Слепов стал победителем спринтерской гонки на 10 километров в рамках «Ижевской винтовки».

    Алексей Слепов
    Алексей Слепов
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    Он прошел дистанцию без промахов и показал результат 27 минут 38,8 секунд.

    Второе место у другого представителя Санкт-Петербурга Павла Магазеева. Бронза — у чемпиона мира Максима Цветкова.

    Эти соревнования являются отборочными на январские этапы Кубка мира и Кубка IBU. Завтра, 27 декабря, в рамках «Ижевской винтовки» состоится ещё одна мужская спринтерская гонка.

    Биатлон. Третий этап Кубка России. «Ижевская винтовка». Ижевск
    Мужчины. Спринт

    1. Алексей Слепов — 27.38,8 (0).
    2. Павел Магазеев — +13,3 (1).
    3. Максим Цветков — +13,7 (0).
    4. Василий Томшин — +18,1 (0).
    5. Алексей Корнев — +24,4 (0).
    6. Семён Сучилов — +29,8 (2).
    7. Максим Буртасов — +30,2 (0).
    8. Алексей Петров — +40,5 (1).
    9. Дмитрий Иванов — +42,1 (1)
    10. Роман Сурнев — +58,7 (2). 0

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