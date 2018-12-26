Слепов выиграл первый спринт на «Ижевской винтовке»

Он прошел дистанцию без промахов и показал результат 27 минут 38,8 секунд.
Второе место у другого представителя Санкт-Петербурга Павла Магазеева. Бронза — у чемпиона мира Максима Цветкова.
Эти соревнования являются отборочными на январские этапы Кубка мира и Кубка IBU. Завтра, 27 декабря, в рамках «Ижевской винтовки» состоится ещё одна мужская спринтерская гонка.
Биатлон. Третий этап Кубка России. «Ижевская винтовка». Ижевск
Мужчины. Спринт
1. Алексей Слепов — 27.38,8 (0).
2. Павел Магазеев — +13,3 (1).
3. Максим Цветков — +13,7 (0).
4. Василий Томшин — +18,1 (0).
5. Алексей Корнев — +24,4 (0).
6. Семён Сучилов — +29,8 (2).
7. Максим Буртасов — +30,2 (0).
8. Алексей Петров — +40,5 (1).
9. Дмитрий Иванов — +42,1 (1)
10. Роман Сурнев — +58,7 (2). 0