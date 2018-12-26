Слепов выиграл первый спринт на «Ижевской винтовке»

Биатлонист из Санкт-Петербургастал победителем спринтерской гонки на 10 километров в рамках «Ижевской винтовки».

Алексей Слепов skisport.ru 1000 Фрибет для всех Забрать!

Он прошел дистанцию без промахов и показал результат 27 минут 38,8 секунд.

Второе место у другого представителя Санкт-Петербурга Павла Магазеева. Бронза — у чемпиона мира Максима Цветкова.

Эти соревнования являются отборочными на январские этапы Кубка мира и Кубка IBU. Завтра, 27 декабря, в рамках «Ижевской винтовки» состоится ещё одна мужская спринтерская гонка.

Биатлон. Третий этап Кубка России. «Ижевская винтовка». Ижевск

Мужчины. Спринт

1. Алексей Слепов — 27.38,8 (0).

2. Павел Магазеев — +13,3 (1).

3. Максим Цветков — +13,7 (0).

4. Василий Томшин — +18,1 (0).

5. Алексей Корнев — +24,4 (0).

6. Семён Сучилов — +29,8 (2).

7. Максим Буртасов — +30,2 (0).

8. Алексей Петров — +40,5 (1).

9. Дмитрий Иванов — +42,1 (1)

10. Роман Сурнев — +58,7 (2). 0