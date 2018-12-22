Щербакова выиграла чемпионат России, Загитова пятая, Медведева седьмая

14-летняя спортсменка набрала 229,78 балла по сумме двух программ.
Второе место заняла Александра Трусова (229,71 балла), третье — Алена Косторная (226,54 балла).
Олимпийская чемпионка-2018 Алина Загитова заняла только 12-е место в произвольной программе и в итоге стала пятой (212,03 балла).
Двукратная чемпионка мира Евгения Медведева была четвертой по итогам произвольной программы, а по сумме стала седьмой (205,90 балла).
Фигурное катание. Чемпионат России
Женщины. Итог
1. Анна Щербакова (Россия) — 229,78
2. Александра Трусова (Россия) — 229,71
3. Алена Косторная (Россия) — 226,54
4. Станислава Константинова (Россия) — 212,92
5. Алина Загитова (Россия) — 212,03
6. Софья Самодурова (Россия) — 209,77
7. Евгения Медведева (Россия) — 205,90
8. Анна Тарусина (Россия) — 205,16
9. Анастасия Губанова (Россия) — 203,76
10. Анастасия Гулякова (Россия) — 202,63
11. Христина Васильева (Болгария) — 199,55
12. Алена Леонова (Россия) — 199,52
13. Анастасия Тараканова (Россия) — 193,44
14. Полина Цурская (Россия) — 185,32
15. Мария Талалайкина (Россия) — 181,62
16. Мария Сотскова (Россия) — 179,90
17. Елизавета Нугуманова (Россия) — 172,33
18. Дарья Паненкова (Россия) — 167,78 0