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    Щербакова выиграла чемпионат России, Загитова пятая, Медведева седьмая

    Фигурное катание
    Юниорка Анна Щербакова выиграла чемпионат России по фигурному катанию, проходящий в Саранске.

    Анна Щербакова
    Анна Щербакова
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    14-летняя спортсменка набрала 229,78 балла по сумме двух программ.

    Второе место заняла Александра Трусова (229,71 балла), третье — Алена Косторная (226,54 балла).

    Олимпийская чемпионка-2018 Алина Загитова заняла только 12-е место в произвольной программе и в итоге стала пятой (212,03 балла).

    Двукратная чемпионка мира Евгения Медведева была четвертой по итогам произвольной программы, а по сумме стала седьмой (205,90 балла).

    Фигурное катание. Чемпионат России
    Женщины. Итог

    1. Анна Щербакова (Россия) — 229,78
    2. Александра Трусова (Россия) — 229,71
    3. Алена Косторная (Россия) — 226,54
    4. Станислава Константинова (Россия) — 212,92
    5. Алина Загитова (Россия) — 212,03
    6. Софья Самодурова (Россия) — 209,77
    7. Евгения Медведева (Россия) — 205,90
    8. Анна Тарусина (Россия) — 205,16
    9. Анастасия Губанова (Россия) — 203,76
    10. Анастасия Гулякова (Россия) — 202,63
    11. Христина Васильева (Болгария) — 199,55
    12. Алена Леонова (Россия) — 199,52
    13. Анастасия Тараканова (Россия) — 193,44
    14. Полина Цурская (Россия) — 185,32
    15. Мария Талалайкина (Россия) — 181,62
    16. Мария Сотскова (Россия) — 179,90
    17. Елизавета Нугуманова (Россия) — 172,33
    18. Дарья Паненкова (Россия) — 167,78 0

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