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    Логинов стал серебряным призером гонки преследования в Нове Место

    Биатлон
    Россиянин Александр Логинов завоевал серебряную медаль в гонке преследования в рамках третьего этапа Кубка мира по биатлону в чешском Нове Место.

    Александр Логинов
    Александр Логинов
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    Победу в гонке одержал норвежец Йоханнес Бе, который опередил Логинова на 6,2 секунды.

    Третьим стал Тарьей Бе.

    Отметим также, что француз Мартен Фуркад по итогам гонки поднялся с 43-го места на пятое.

    Гонка преследования, 12,5 км

    1. Йоханнес Бе (Норвегия) — 31.59,0 (4 шт. круга)
    2. Александр Логинов (Россия) — отставание 6,2 (4)
    3. Тарьей Бе (Норвегия) — 23,9 (1)
    4. Симон Дестье (Франция) — 29,2 (2)
    5. Мартен Фуркад (Франция) — 57,3 (0)
    11. Матвей Елисеев (Россия) — 1.48,2 (4)...
    13. Евгений Гараничев (Россия) — 1.52,2 (1)...
    29. Дмитрий Малышко (Россия) — 3.27,1 (8) 0

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