Логинов стал серебряным призером гонки преследования в Нове Место

Россиянинзавоевал серебряную медаль в гонке преследования в рамках третьего этапа Кубка мира по биатлону в чешском Нове Место.

Победу в гонке одержал норвежец Йоханнес Бе, который опередил Логинова на 6,2 секунды.

Третьим стал Тарьей Бе.

Отметим также, что француз Мартен Фуркад по итогам гонки поднялся с 43-го места на пятое.

Гонка преследования, 12,5 км

1. Йоханнес Бе (Норвегия) — 31.59,0 (4 шт. круга)

2. Александр Логинов (Россия) — отставание 6,2 (4)

3. Тарьей Бе (Норвегия) — 23,9 (1)

4. Симон Дестье (Франция) — 29,2 (2)

5. Мартен Фуркад (Франция) — 57,3 (0)

11. Матвей Елисеев (Россия) — 1.48,2 (4)...

13. Евгений Гараничев (Россия) — 1.52,2 (1)...

29. Дмитрий Малышко (Россия) — 3.27,1 (8) 0