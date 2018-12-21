Ягудин: Плакал во время прокатов Загитовой и Медведевой

Олимпийский чемпионотметил, что не смог сдержать слез во время прокатовво время короткой программы женского турнира чемпионата России, который проходит в Саранске.

После исполнения короткой программы лидирует Загитова, второй результат показала Александра Трусова, третьей стала Алена Косторная. Медведева занимает 14-е место.

«Плачу я редко, только в особенные моменты, но сегодня это произошло дважды, во время женского турнира.

В первый раз, когда выступила Алина Загитова, это было нереально и круто. Я видел, как прошла ее шестиминутная разминка перед выступлением — она прошла не в ее стиле, я боялся за ее прокат, но она проявила олимпийский характер, это было действительно завораживающее зрелище.

Во второй раз, к сожалению, я плакал после проката Медведевой. Она — наша, всегда была наша, мы гордимся, как она борется. Я уверен, что Женя Медведева справится с трудностями, которые она в данный момент испытывает.

Раньше был ажиотаж вокруг российского мужского одиночного катания, теперь — вокруг женского.

Сегодня короткая программа наших девушек стала нереальным зрелищем, я гордился нашей русской чертой, что мы можем собраться в нужный момент, я гордился сегодня нашими русскими женщинами. Это была радость, просто праздник.

Я хочу отметить вклад группы Этери Георгиевны Тутберидзе во все это, ее сложную и кропотливую работу, благодаря которой год за годом мы видим стабильные успехи наших девушек и на взрослом, и на юниорском уровне.

В нашей стране, где менталитет зачастую позволяет работать "на авось", есть женщина, которая умеет творить чудеса, взращивая наряду со взрослыми спортсменками юниорок, которые совсем скоро встанут в ряды взрослой команды», — цитирует ТАСС Ягудина. 0