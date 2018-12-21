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    Ягудин: Плакал во время прокатов Загитовой и Медведевой

    Фигурное катание
    Олимпийский чемпион Алексей Ягудин отметил, что не смог сдержать слез во время прокатов Алины Загитовой и Евгении Медведевой во время короткой программы женского турнира чемпионата России, который проходит в Саранске.

    Алексей Ягудин
    Алексей Ягудин
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    После исполнения короткой программы лидирует Загитова, второй результат показала Александра Трусова, третьей стала Алена Косторная. Медведева занимает 14-е место.

    «Плачу я редко, только в особенные моменты, но сегодня это произошло дважды, во время женского турнира.

    В первый раз, когда выступила Алина Загитова, это было нереально и круто. Я видел, как прошла ее шестиминутная разминка перед выступлением — она прошла не в ее стиле, я боялся за ее прокат, но она проявила олимпийский характер, это было действительно завораживающее зрелище.

    Во второй раз, к сожалению, я плакал после проката Медведевой. Она — наша, всегда была наша, мы гордимся, как она борется. Я уверен, что Женя Медведева справится с трудностями, которые она в данный момент испытывает.

    Раньше был ажиотаж вокруг российского мужского одиночного катания, теперь — вокруг женского.

    Сегодня короткая программа наших девушек стала нереальным зрелищем, я гордился нашей русской чертой, что мы можем собраться в нужный момент, я гордился сегодня нашими русскими женщинами. Это была радость, просто праздник.

    Я хочу отметить вклад группы Этери Георгиевны Тутберидзе во все это, ее сложную и кропотливую работу, благодаря которой год за годом мы видим стабильные успехи наших девушек и на взрослом, и на юниорском уровне.

    В нашей стране, где менталитет зачастую позволяет работать "на авось", есть женщина, которая умеет творить чудеса, взращивая наряду со взрослыми спортсменками юниорок, которые совсем скоро встанут в ряды взрослой команды», — цитирует ТАСС Ягудина. 0

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