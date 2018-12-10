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    Загитова перестала общаться с Медведевой после ее отъезда в Канаду

    Фигурное катание
    Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова рассказала о своих взаимоотношениях с Евгенией Медведевой.

    Алина Загитова
    Алина Загитова
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    «А что я должна говорить о Жене? Мы уже с ней все выяснили на Олимпиаде. Там мы сказали друг другу теплые слова. А в остальном я не хочу... Это только наше с ней дело, и я не хочу, чтобы все о нем знали.

    Мы не общаемся. Во-первых, она уехала в Канаду. Мы в принципе с ней много не общались, особенно перед Олимпиадой. Сложно ответить на вопрос, почему. Даже сформулировать сложно. Потому что в первую очередь мы были с ней соперницами. И общались мы не так, что прям лучшие подруги-подруги.

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    • С тех пор, как она уехала, и она мне не пишет, и я не пишу. Да я в принципе не люблю писать. И разговаривать тоже. Мне даже с родителями иногда разговаривать по телефону просто лень», — приводит слова Загитовой «Р-Спорт». 0

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