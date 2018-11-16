Загитова: Мне ещё есть куда стремиться, я всегда работаю на максимуме

Олимпийская чемпионка, российская фигуристкапрокомментировала свой прокат в короткой программе на пятом этапе Гран-при в Москве, где она обновила мировой рекорд.

«На данный момент меня больше всего радует то, что я смогла собраться на свой любимый каскад. Я действительно его люблю, но, к сожалению, не всегда он у меня получается.

Наверное, морально не всегда готова его исполнять. Очень рада, что именно здесь, в Москве, у меня получилось сделать его.

После этого каскада вошла в кураж, почувствовала, что мне по-настоящему нравится кататься. На тренировках у меня всё получается, но иногда очень обидно, когда не получается на старте.

Вроде бы всё гладко идёт, но вдруг переклинивает голову. Но я стараюсь об этом не думать, настраиваюсь на самый лучший прокат.

Что во мне изменилось за последние два месяца? Наверное, настрой. Мы каждый день занимаемся, нарабатываем технику прыжков, оттачиваем все элементы до мелочей, поднимается дыхательная "функционалка".

Иногда некоторым спортсменам этого не хватает в начале сезона, а потом они набирают это с каждой неделей, а в конце сезона доходят до своего пика.

Мне ещё есть куда стремиться, и я всегда это буду повторять, даже если получу предельные баллы.

В спорте, тем более в фигурном катании, достичь своего максимума, наверное, для меня невозможно, потому что я всегда максималистка.

Я всегда работаю на максимуме, чтобы зрители радовались. Хочу дарить им праздничное настроение», — сказала Загитова в эфире «Все на матч». 0