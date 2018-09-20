ВАДА официально подтвердило восстановление РУСАДА

Всемирное антидопинговое агентство () официально подтвердило, что Российское антидопинговое агентство () восстановлено в правах.

Решение вернуть РУСАДА соответствие антидопинговому кодексу было принято на заседании исполкома ВАДА.

Решение было принято большинством членов исполкома ВАДА, отметил президент организации Крэйг Риди.

«Это решение устанавливает четкую временную шкалу, по которой ВАДА должен быть предоставлен доступ к данным и образцам Московской лаборатории. Если этот график не будет соблюден, исполком поддержит рекомендацию комитета по соответствию вновь признать РУСАДА не соответствующим кодексу», — сказал Риди.

По неофициальной информации, за восстановление РУСАДА проголосовали 9 из 11 членов исполкома. 0