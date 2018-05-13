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    Ковтун принял решение продолжить карьеру

    Фигурное катание
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    Максим Ковтун
    На фото:Максим Ковтун
    Российский фигурист Максим Ковтун заявил, что отказался от решения о завершении карьеры.

    После неудачного выступления на чемпионате России фигурист заявил, что принял для себя решение закончить со спортом. Однако теперь он решил все же продолжить соревноваться.

    «Да, я говорил об этом абсолютно открыто. Хотел отпустить ситуацию, не думать ни о чем. Участвовал в шоу Ильи Авербуха, проводил время с родными, занимался тем, чем хочу.

    На тот момент я мысленно для себя решил, что все – закончил со спортом. Набрал вес. В шоу прыгал только тройные, не более. У меня там все было здорово.

    После чемпионата России у меня был такой период, когда все менялось буквально каждый день, переворачивалось с ног на голову.

    Когда в феврале я позвонил папе и сказал, что возвращаюсь, он воспринял это как шутку. Его уже реально трясло от моих телефонных звонков», — цитирует россиянина сайт Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР).

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