Прокунин — новый тренер женской сборной Украины по биатлону

Российский биатлонный наставник, который последние два года работал главным тренером сборной Южной Кореи, сообщил, что завершил свою работу с корейскими спортсменами и подписал контракт с федерацией биатлона Украины, информирует Biathlon.com.ua.

Контракт рассчитан на весь олимпийский цикл. Планируется, что вместе с Прокуниным, который возглавит женскую команду, в сборную Украины перейдет ряд специалистов сервис-группы.

Прокунин был избран на должность старшего тренера 1 мая, по итогам заседания специальной комиссии. В его тренерский штаб вошли бывший старший тренер сборной Украины по лыжным гонкам Валерий Лесников и белорусский специалист Владимир Махлаев. Также продолжит работать с командой Григорий Шамрай.

Опыт работы в Корее — единственный серьезный в тренерской карьере Прокунина. Еще до 2013-го года он сам занимался биатлоном. А в 2009 году его поймали на употреблении допинга, из-за чего дисквалифицировали на два года.

Женская сборная Украины по биатлону осталась без старшего тренера после того, как закончился контракт с Урошом Велепцом. Словенец тренировал украинскую сборную три года, но провалился на Олимпиаде, из-за чего было принято решение не продлевать с ним контракт.