Сборная Украины по борьбе прибыла на ЧЕ в Каспийске

Сборнаяпо греко-римской борьбе прибыла в Каспийск для участия в чемпионате Европы, который стартует в понедельник, 30 апреля. Об этом сообщил вице-президент UWW-Europe

«Сегодня ночью, рейсом из Стамбула в Махачкалу прилетели член исполкома UWW-Europe из Украины Дина Харенко и сборная украинских греко-римлян в полном составе. Как и большинство сборных они разместились в санатории "Каспий", где для участников создана настоящая „борцовская деревня“. Сборные Украины по женской и вольной борьбе также зарегистрированы для участия в чемпионате Европы и предоставили полётный план для встречи делегаций», — приводит слова Брюсова официальный сайт Федерации спортивной борьбы России.

Сборная Украины по греко-римской борьбе выступит в Каспийске в следующем составе: Владислав Коростелев (до 55 кг), Андрей Мартынюк (до 60 кг), Дмитрий Добров (до 63 кг), Дмитрий Цымбалюк (до 67 кг), Богдан Кабин (до 72 кг), Николай Дараган (до 77 кг), Дмитрий Арабаджи (до 82 кг), Степан Шелемех (до 87 кг), Юрий Шкрюба (до 97 кг), Владислав Вороной − до 130 кг.

Таким образом, как ранее сообщалось в чемпионате Европы примут участие сборные 35 стран России, Армении, Австрии, Азербайджана, Белоруссии, Болгарии, Хорватии, Чехии, Дании, Испании, Эстонии, Финляндии, Франции, Грузии, Германии, Греции, Венгрии, Израиля, Италии, Латвии, Литвы, Молдавии, Македонии, Голландии, Норвегии, Польши, Португалии, Румынии, Словении, Сербии, Швейцарии, Словакии, Швеции, Турции и Украины.