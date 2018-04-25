Российские биатлонисты сдали 314 допинг-тестов в 2017 году

Международный союз биатлонистов (IBU) провелв 2017 году,из которых сдали российские спортсмены, сообщается на официальном сайте IBU.

Всего же в период с 2012 по 2017 год IBU взял 6354 пробы (мочи, крови, паспорт крови), из них 2852 — в соревновательный период, 3502 — во внесоревновательный.

IBU ведет расследование против Глазыриной и Грегорин

«Тестирование и расследования проводились только в целях борьбы с допингом. Они проводятся в соответствии с положениями международных стандартов и конкретных протоколов IBU, дополняющих эти стандарты. Образцы анализировались только в лабораториях, аккредитованных или иным образом одобренных Всемирным антидопинговым агентством (WADA)», — говорится в сообщении.