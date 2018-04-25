IBU ведет расследование против Глазыриной и Грегорин

Международный союз биатлонистов (IBU) рассматривает дела россиянкии словенки, подозревающихся в нарушении антидопинговых правил.

IBU в феврале прошлого года вынес решение о временном отстранении от соревнований Глазыриной на основании материалов, опубликованных во второй части доклада независимой комиссии WADA под руководством Ричарда Макларена.

Напомним, в конце 2016 года Макларен передал МОК и спортивным федерациям вторую часть своего доклада с указанием фамилий российских спортсменов, которые, по его мнению, причастны к допинговым махинациям в Сочи-2014.

За карьеру 31-летняя россиянка завоевала два личных подиума на этапах Кубка мира. В эстафетах Глазырина завоевала четыре медали, одна из них – золотая.

37-летняя Грегорин является обладательницей бронзовой медали Сочи-2014 и имеет две серебряные медали ЧМ.