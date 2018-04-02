Майгуров и Драчев — в комиссии по выбору тренеров сборных России

Тренерский совет Союза биатлонистов России (СБР) принял решение включить в комиссию по рассмотрению тренерских кандидатур для работы в сборных командах России по биатлону обоих претендентов на пост президента СБР сообщает «Р-Спорт».

Выборы президента СБР состоятся 18 мая в Тюмени.

В комиссию по рассмотрению тренерских кандидатур также вошли Максим Кугаевский, Иннокентий Каринцев, Николай Савинов, Валерий Захаров и Юрий Кашкаров. Руководитель комиссии — Вадим Мелихов.

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Отмечается, что в комиссии не могут быть представлены тренеры, чьи спортсмены имели допинговое прошлое. Комиссия должна в сжатые сроки разработать критерии, по которым будут рассматриваться кандидатуры тренеров на руководящие должности в сборной, а так же определить условия тренерского конкурса и оповестить об этом регионы.