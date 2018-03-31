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    СМИ: Рикко Гросс возглавит сборную Австрии

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    Рикко Гросс
    На фото:Рикко Гросс
    Старший тренер мужской сборной России по биатлону Рикко Гросс продолжит карьеру в национальной команде Австрии, сообщает Krone.

    В Федерации биатлона и лыжных гонок Австрии интерес к немцу подтвердили, однако комментировать возможность подписания контракта отказались. По данным СМИ, о контракте с Гроссом будет объявлено в апреле, поскольку на данный момент 47-летний специалист связан обязательствами со сборной России.

    На этом посту Гросс сменит Райнхарда Гесвайнера, который далее будет курировать вопрос ближайшего резерва национальной команды.

    Напомним, что ранее тренерский совет СБР дал неудовлетворительную оценку работе Гросса в сборной России.

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