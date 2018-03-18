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    Цветков: Поддержали Шипулина и посоветовали не зацикливаться

    Биатлон
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    Максим Цветков
    На фото:Максим Цветков
    Российский биатлонист Максим Цветков после бронзы в мужской эстафете на этапе Кубка мира в Холменколлене признался, что набрал лучшую форму в сезоне.

    Сборная России заняла третье место в гонке. Бежавший последний этап Антон Шипулин с заключительной стрельбы ушел вторым, но уступил австрийцу Юлиану Эберхарду на дистанции больше 20 секунд.

    «Бежалось сегодня хорошо. Не так хорошо, как вчера, но тоже неплохо. Я доволен результатом. Было напряжение на стойке. Большая группа лидеров пришла, все решалось на стрельбе.

    Я себя чувствовал более-менее комфортно сегодня на дистанции. Знал, что даже если возьму один дополнительный патрон, то смогу ребят догнать и не упущу лидеров.

    Поэтому было небольшое волнение на стрельбе, но знал, что на дистанции если что смогу исправить свои ошибки. Сейчас ногами безусловно лучшая форма за сезон.

    Антона Шипулина все поддержали на финише. Мы понимаем, что Эберхард очень сильный. Он уже показывал это в Финляндии. Здесь сложно было с ним сделать.

    Мы все понимаем и никаких обид нет, это даже не обговаривается. Команда отработала все этапы хорошо. Да, возможно, каждый мог чуть-чуть принести, добавить. Может, этих секундочек бы хватило.

    Но что было то было. Все Антона поддержали, посоветовали не зацикливаться на этом и продолжать дальше работать», – приводит сайт Союза биатлонистов России.

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