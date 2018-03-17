Логинов выиграл пасьют на этапе Кубка IBU в Ханты-Мансийске

Российский биатлонистзавоевал золото в гонке преследования на 12,5 км на этапе Кубка IBU в Ханты-Мансийске.

Логинов допустил два промаха на четырех огневых рубежах и показал время 34 минуты 47,6 секунды. Вторым стал его соотечественник Алексей Слепов (1 промах, +53,0 секунды), третьим — немец Флориан Граф (2 промаха, +2 минуты 34,6 секунды).

Услугина победила в пасьюте на этапе Кубка IBU в Ханты-Мансийске

Пятикратный чемпион мира среди юниоров Игорь Малиновский занял четвертое место (0 промахов, +2.37,6), Никита Поршнев — шестое (5 промахов, +3.11,8), Алексей Волков — седьмое (3 промаха, +3.18,88), Петр Пащенко — девятое (6 промахов, +3.28,0).

Кубок IBU. Ханты-Мансийск. Гонка преследования, 12,5 км. Мужчины

1. Александр Логинов (Россия) — 34.47,6 (2)

2. Алексей Слепов (Россия) +53,0 (1)

3. Флориан Граф (Германия) +2.34,6 (2)

4. Игорь Малиновский (Россия) +2.37,6 (0)

6. Никита Поршнев (Россия) +3.11,8 (5)

7. Алексей Волков (Россия) +3.18,8 (3)

9. Пётр Пащенко (Россия) +3.28,0 (6)