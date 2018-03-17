Услугина победила в пасьюте на этапе Кубка IBU в Ханты-Мансийске

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Россиянказаняла первое место в гонке преследования на заключительном этапе Кубка IBU в Ханты-Мансийске.

Услугина с одним промахом на четырех огневых рубежах показала результат 31 минута 19,2 секунды. Другая представительница России Анастасия Егорова (4 промаха) завоевала серебро, уступив соотечественнице 11,2 секунды. Замкнула тройку призеров немка Каролин Хорхлер (0 промахов, +28,9 секунды).

Еще три россиянки вошли в топ-10: Кристина Резцова заняла четвертое место (2 промаха, +1.5,70), Евгения Павлова — пятое (3 промаха +1.24,4), Маргарита Васильева — 10-е (4 промаха, +2.11,1). Полина Шевнина стала 16-й (5 промахов, +3.41,8).

Кубок IBU. Ханты-Мансийск. Гонка преследования, 10 км. Женщины

1. Ирина Услугина (Россия) — 31.19,2 (1)

2. Анастасия Егорова (Россия) +11,2 (4)

3. Каролин Хорхлер (Германия) +28,9 (0)

4. Кристина Резцова (Россия) +1.05,7 (2)

5. Евгения Павлова (Россия) +1.24,4 (3)

10. Маргарита Васильева (Россия) +2.11,1 (4)

16. Полина Шевнина (Россия) +3.41,8 (5)