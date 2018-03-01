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    Лапшин не удивлен решению оставить этап КМ в Тюмени

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    Тимофей Лапшин
    На фото:Тимофей Лапшин
    Биатлонист Тимофей Лапшин, выступающий за Корею, заявил, что не удивился решению IBU оставить этап Кубка мира в Тюмени.

    В феврале IBU принял решение оставить Тюмени право проведения этапа, который должен пройти с 22 по 25 марта.

    «Цели на финал Кубка мира, как и на все остальные старты, очень просты – показать тот результат, на который я буду готов. К сожалению, выше головы не прыгнешь – это нужно понимать. Постараюсь получить удовольствие от соревнований.

    Конечно, сюда очень приятно приезжать. Это – один из лучших стадионов в мире. Всегда приятно выступать здесь…

    Я нисколько не удивлен решению оставить соревнования здесь. Повторюсь, что считаю "Жемчужину Сибири" одним из лучших стадионов в мире, где должны проводить соревнования самого высокого уровня», – приводит «Тюменская арена» слова Лапшина.

    Ранее стало известно, что биатлонисты из США и Чехии бойкотируют соревнования в России.

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