Лапшин не удивлен решению оставить этап КМ в Тюмени

Биатлонист, выступающий за Корею, заявил, что не удивился решению IBU оставить этап Кубка мира в Тюмени.

В феврале IBU принял решение оставить Тюмени право проведения этапа, который должен пройти с 22 по 25 марта.

«Цели на финал Кубка мира, как и на все остальные старты, очень просты – показать тот результат, на который я буду готов. К сожалению, выше головы не прыгнешь – это нужно понимать. Постараюсь получить удовольствие от соревнований.

Конечно, сюда очень приятно приезжать. Это – один из лучших стадионов в мире. Всегда приятно выступать здесь…

Я нисколько не удивлен решению оставить соревнования здесь. Повторюсь, что считаю "Жемчужину Сибири" одним из лучших стадионов в мире, где должны проводить соревнования самого высокого уровня», – приводит «Тюменская арена» слова Лапшина.

Ранее стало известно, что биатлонисты из США и Чехии бойкотируют соревнования в России.