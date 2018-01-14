Определен состав сборной России на этап КМ в Антхольце

Определен состав российской команды на этап Кубка мира в итальянском Антхольце, информирует Biathlonrus.com.

На этапе в Италии выступят: Антон Бабиков, Матвей Елисеев, Максим Цветков, Антон Шипулин, Евгений Гараничев, Александр Логинов.

Алексей Волков отправится на тренировочный сбор.

В составе женской команды в Антхольц отправятся Екатерина Юрлова-Перхт, Татьяна Акимова, Дарья Виролайнен, Ульяна Кайшева и Ирина Услугина.

Планируется, что Виктория Сливко выступит на чемпионате Европы в Риднауне.

Этап в Антхольце пройдет с 18 по 21 января. В программе соревнований — спринты, гонки преследования и масс-старты.