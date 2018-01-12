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    Волков: Изначально мы планировали пропускать Рупольдинг

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    Алексей Волков
    На фото:Алексей Волков
    Российский биатлонист Алексей Волков поделился впечатлениями после мужской эстафеты на пятом этапе Кубка мира в Рупольдинге.

    «Сегодня мне бежалось комфортно. Жаль только, что на последнем круге не сумел ликвидировать отставание от тех, кто был впереди.

    Нужно было делать это сразу, просвет был не такой большой. Но не вышло. В дальнейшем догонять было сложнее.

    Сначала было вообще запланировано пропускать Рупольдинг. Планы изменились уже после первых двух этапов. После таких результатов надо было что-то менять.

    Пропускать Рупольдинг было уже нельзя, тем более пацанам надо отбираться в масс-старт. Сейчас же даже пропуск одной личной гонки чреват.

    Есть уверенность, что вы будете в олимпийском составе, для определенных целей. Если рассматривать эстафету и индивидуальную гонку, то я за себя уверен», — приводит слова Волкова «Спорт-Экспресс».

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