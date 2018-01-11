Доротея Вирер выиграла индивидуальную гонку в Рупольдинге

Второе место заняла финка Кайса Мякяряйнен, а третьей стала канадка Розанна Кроуфорд.
Лучшая из российских спортсменок Дарья Виролайнен заняла 16-е место. Россиянки уже 31 гонку подряд не могут попасть на подиум.
Биатлон. Кубок мира. Пятый этап. Рупольдинг, Германия
Женщины. Индивидуальная гонка, 15 км
1. Доротея Вирер (Италия) — 41.29,0 (0).
2. Кайса Мякяряйнен (Финляндия) — +12,7 (1).
3. Розанна Кроуфорд (Канада) — +21,2 (0)...
16. Дарья Виролайнен (Россия) — +2.04,5 (1)...
21. Татьяна Акимова (Россия) — +2.27,8 (1)...
38. Ирина Услугина (Россия) — +3.37,7 (2).
39. Виктория Сливко (Россия) — +3.41,8 (2)...
89. Ульяна Кайшева (Россия) — +7.15,0 (6).