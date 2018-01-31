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31 января — последний трансферного зимнего окна в большинстве европейских чемпионатов. В ночь на 1-е февраля можно будет сделать последние покупки или оформить аренды перед второй частью сезона. Вся хроника последнего дня — в подробном онлайне LiveSport.Ru01:24
Сегодня, возможно, Федор Смолов уедет в "Вест Хэм", Лукас Моура — в "Тоттенхэм", Оливье Жиру — из "Арсенала" (например, в "Челси"), Фернандо Льоренте — тоже в "Челси", Златан Ибрагимович — уйдет куда угодно: в MLS, Китай или в магазин за молоком. Все это может случиться, а может и нет. А, может, случится что-то еще. Следим и считаем суммы вместе с вами.01:29
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Закрытие трансферного окна. Зима 2018 — онлайн трансляция.
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31 января, среда
АПЛ. «Арсенал» уступил «Суонси», «Ливерпуль» разгромил «Хаддерсфилд» Обзор матчей 25-го тура английской Премьер-лиги 02:03
Онлайн: Закрытие трансферного окна. Зима 2018 Сегодня в 09:00
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30 января, вторник22:30«Хаддерсфилд Таун» — «Ливерпуль». Футбол онлайн, трансляция, составы 22:23«Халл Сити» — «Лидс». Футбол онлайн, трансляция, составы 22:22«Бёртон Альбион» — «Рединг». Футбол онлайн, трансляция, составы 22:21«Ноттингем Форест» — «Престон Норт Энд». Футбол онлайн, трансляция, составы 22:20«Вест Хэм» — «Кристал Пэлас». Футбол онлайн, трансляция, составы 22:19«Мидлсбро» — «Шеффилд Уэнсдей». Футбол онлайн, трансляция, составы 22:18«Суонси» — «Арсенал». Футбол онлайн, трансляция, составы 22:17«Бирмингем Сити» — «Сандерленд». Футбол онлайн, трансляция, составы 22:16«Шеффилд Юнайтед» — «Астон Вилла». Футбол онлайн, трансляция, составы 22:15«Миллуолл» — «Дерби Каунти». Футбол онлайн, трансляция, составы 21:36Гончаренко: Есть задумки, как использовать Мусу 21:19Промес перейдёт в «Саутгемптон», если клубы договорятся 20:59Сане выбыл на шесть недель из-за травмы лодыжки 20:28«Севилья» арендовала хавбека «Суонси»
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