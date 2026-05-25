Брюно Женезьо больше не является наставником «Лилль».

Французский клуб на своем сайте объявил от том, что контракт с 61-летним специалистом продлен не будет. Он покидает команду.

«Лилль» третьим в Лиге 1 и почти обеспечил себе участие в Лиге чемпионов на следующий сезон. Женезьо работает с «догами» с 2024 года.

Кто станет новым наставником «Лилля» пока что остается неизвестным. Ранее была информация, что команду могут возглавить Стефан Дюмон, вернувший «Труа» в Лигу 1 по итогам этого сезона, или Тьяго Мотта, который сейчас без работы.