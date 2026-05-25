Массимилиано Аллегри близок к уходу с поста главного тренера «Милана», сообщает авторитетный итальянский журналист Джанлука ди Марцио.

Макс Аллегри globallookpress.com

После того как «Милан» в заключительном матче Серии А неожиданно на своём поле уступил «Кальяри», команда лишилась шансов пройти в Лигу чемпионов.

По данным источника, в стане «россонери» назревают глобальные изменения, которые затронут тренерский штаб и большинство футболистов.

Но вряд ли Аллегри останется без работы: к нему активный интерес проявляет «Наполи», который сегодня расстался с Антонио Конте. Неаполитанцы финишировали вторыми в Серии А и будут играть в Лиге чемпионов — в отличие от «Милана».