Итальянский наставник Антонио Конте ушел из «Наполи». Об этом проинформировала пресс-служба клуба.

Антонио Конте встал у руля «Наполи» летом 2024 года. В своем дебютном сезоне под его руководством команда завоевала золотые медали итальянской Серии А. В сезоне 2025/2026 «Наполи» занял второе место в турнирной таблице.

За время работы с командой Конте провел 91 матч во всех соревнованиях. Из них 54 игры завершились победой, 19 — ничьей, а 18 — поражением. В следующем сезоне «Наполи» примет участие в Лиге чемпионов УЕФА и Суперкубке Италии.