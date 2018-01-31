Идет Закрытие трансферного окна. Зима 2018
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    «Манчестер Юнайтед» продлил контракт с полузащитником

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    Хуан Мата
    На фото:Хуан Мата
    Онлайн: Закрытие трансферного окна. Зима 2018Идет
    Полузащитник Хуан Мата подписал новый контракт с «Манчестер Юнайтед», сообщает пресс-служба «дьяволов».

    Новое соглашение с 29-летним испанским хавбеком рассчитано до июня 2019 года.

    «Я по-прежнему очень рад и горд быть частью клуба. Думаю, для всех, кто связан с "МЮ", продление контракта – это привилегия. Такие же ощущения и у меня. Ведь это один из крупнейших клубов в истории футбола», — сказал Мата.

    «Мата крайне важный для нас игрок. Полтора года назад, когда я возглавил команду, многие твердили: "Мата влип". А теперь с ним продлевают контракт», – отметил главный тренер «Юнайтед» Жозе Моуринью.

    Мата перешел в «МЮ» из «Челси» в январе 2014 года и с тех пор сыграл в 172 матчах, забив 39 голов.

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