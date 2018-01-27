Видич на полгода. Кто пришел в «Спартак»

По стопам Видича

Во время своего становления в качестве профессионального футболиста Никола Максимович прошел схожий путь с другим сербским защитником Неманьей Видичем, который впоследствии также оказался в «Спартаке». Не зря центрбека довольно скоро прозвали «новым >Видичем», ведь дело не только в том, что они схожи по своим габаритам, позиционной игре, качественному умению играть на втором этаже, хорошей координации, добротной игре внизу, а также умению сделать как первую, так и длинную передачу. Более того, он похож и молодого экс-защитника «Манчестер Юнайтед» в своей вспыльчивости, если его спровоцирует соперник, хотя подобное характерно для многих балканских исполнителей, особенно если говорить о Сербии.

Как и его легендарный соотечественник, Максимович выступал за «Слободу Ужице» в 2008-2012 годах, где уже в 17 лет провел дебютный сезон в первой команде клуба и сумел стать основным игроком. По той же протоптанной Видичем дорожке он пошел и дальше, когда в 2012 году подписал контракт с «Црвеной Звездой». Там он сходу вписался в стартовый состав, проведя 25 матчей в одном только национальном чемпионате, благодаря чему привлек внимание наставника главной сборной страны Синиши Михайловича.

Максимович перешел в «Спартак» «Спартак» подтвердил трансфер серба Николы Максимовича

Итальянские испытания

Тренер не просто открыл дорогу в национальную команду на тот момент еще 20-летнему оборонцу, а еще и воспользовался своими связями в итальянском футболе для того, чтобы рассказать о таланте своим коллегам. Именно так о центрбеке узнал тогдашний рулевой «Торино» Джампьеро Вентура, который впоследствии и заполучить игрока в свой коллектив летом 2013 года. Впрочем, перед этим Максимович пережил странную историю, о которой не желает распространяться: перед трансфером к «Быкам» 51 процент прав на него приобрел кипрский «Аполлон», но в действительности не сыграл ни одного матча за эту команду, если верить порталу Football Leaks, поскольку стал объектом схемы с участием агента Пини Захави, который вместе с клубом из Лимассола главным образом и обогатились на сделке.

В конечном итоге итальянская сторона выкупила футболиста за три миллиона евро, где в 0,5 млн евро обошлась его первоначальная аренда на один сезон. Стремительный рост защитника продолжился и в Турине, где он пробился в основу в течение первой кампании и выступал на протяжении трех лет, классно вписавшись в схему в тремя центрбеками. Ничто не предвещало его ухода и летом 2016 года, когда серб начал бойкотировать летнюю подготовку своего коллектива, поскольку знал об интересе к нему со стороны «Наполи», куда в итоге и перешел за 25 млн евро после ссоры с Михайловичем, возглавившем «Торино».

Лучшие фрагменты в игре Максимовича в «Торино»

Сейчас кажетя, что тренер был абсолютно прав, ведь Максимович переоценил свои шансы заиграть в «Партенопеи» и сразу же угодил в запас неаполитанской команды. Наставник неаполитанцев Маурицио Сарри не стал разбивать свою основную пару центральных защитников в лице, поэтому за полтора года сербский новичок провел лишь 10 поединков в Серии А. Помимо доверия хорошо проверенным игрокам, алленаторе также видел огрехи в действиях серба из-за того, что его подопечные играли в два центрбека, но адаптироваться к новой системе он так и не получил достаточно времени.

Преимущества и недостатки

Именно поэтому «Наполи» согласился отдать Максимовича в аренду «Спартаку», который, однако, не получил право выкупа на игрока. Тем не менее, в ближайшие полгода чемпион России получает в лице серба хорошее усиление в обороне: помимо, собственно сильного защитника, в команде появится также качественный зачинатель атак, который, удачно открываясь, не только способен дать хороший первый пас, но и длинной передачей вывести кого-то из партнеров на ударную позицию (средний показатель длинных забросов защитника в «Торино» за четыре сезона не опускалась ниже 50 процентов). Кроме того, Никола достаточно универсален и способен успешно сыграть в опорной зоне, где успел поиграть в нескольких матчах.

Максимовича сразу заинтересовало предложение «Спартака» Новичок «Спартака» рассказал о переходе в московский клуб Главный потенциальный недостаток в игре Максимовича, который может негативно повлиять на игру московского коллектива — действия в обороне при двух центрбеках, ведь со времен своей сербской карьеры он по сути не играет в такой системе. Поэтому пока новичок адаптируется в «Спартаке» может подойти к концу и срок его аренды, из-за чего он рискует не показать свой класс на «Отрытие Арена». Вдобавок, защитник склонен ходить далеко вперед как в игре на опережение, так и с мячом в обводку, а поскольку подстраховывать в этом случае его будет не двое, а один партнер по обороне, то это чревато проблемами для ворот красно-белых.

Резюме

Максимович обладает всеми качествами, чтобы преуспеть в чемпионате и Кубке России (напомним, что в Лиге Европы он не может выступать), а поскольку до возобновления этих турниров есть есть месяц, то 26-летний исполнителя имеет достаточно времени на адаптацию к тактике новой для себя команды. Посему, скорее всего, о равнозначной замене тяжело травмированного Георгия Джикии по крайней мере до лета можно не волноваться.