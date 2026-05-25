Полузащитник «Барселоны» Гави высказался о вызове в сборную Испании на ЧМ-2026.

«Это воплощение мечты — получить возможность выступить на своем втором чемпионате мира, представляя свою страну! Но на этот раз ощущения будут иными — после всех трудностей, после того, как за три года я дважды падал и поднимался вновь.

Но уверяю вас: я отдам всё, что у меня есть, чтобы мы смогли привезти кубок мира на родину. Для меня честь и привилегия быть в числе 26 игроков сборной, и мы заставим вас испытать такую же гордость! Вперёд, Испания!», — приводит слова Гави журналист Решад Рахман.

Напомним, что на ЧМ-2026 испанцы на групповой стадии сыграют против Кабо-Верде, Саудовской Аравии и Уругвая.