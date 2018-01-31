Идет Закрытие трансферного окна. Зима 2018
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    Киевское «Динамо» подтвердило переход Самбрано

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    Карлос Самбрано
    На фото:Карлос Самбрано
    Онлайн: Закрытие трансферного окна. Зима 2018Идет
    Центральный защитник сборной Перу Карлос Самбрано сменил «Рубин» на киевское «Динамо», информирует официальный сайт вице-чемпионов Украины.

    Детали контракта не сообщаются, но ранее сам футболист заявлял, что его договор с «Динамо» будет рассчитан на четыре года. В киевском клубе защитник будет играть под 2-м номером.

    «Я поговорил с представителями "Рубина", и они сказали, что клуб находится в экономическом кризисе. Мы договорились о расторжении контракта, поэтому Карлос перешел в "Динамо" бесплатно», — заявил агент игрока Элио Касарето в интервью Rpp.pe.

    28-летний перуанец в первой части текущего сезона играл в составе греческого ПАОКа на правах аренды.

    В «Рубин» Самбрано перебрался летом 2016 года из франкфуртского «Айнтрахта». В общей сложности на его счету 24 матча за российский клуб во всех турнирах.

    Ранее он также выступал за «Санкт-Паули» и «Шальке», воспитанником которого и является.

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