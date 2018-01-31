Киевское «Динамо» подтвердило переход Самбрано

Центральный защитник сборной Перусменил «Рубин» на киевское «Динамо», информирует официальный сайт вице-чемпионов Украины.

Детали контракта не сообщаются, но ранее сам футболист заявлял, что его договор с «Динамо» будет рассчитан на четыре года. В киевском клубе защитник будет играть под 2-м номером.

«Я поговорил с представителями "Рубина", и они сказали, что клуб находится в экономическом кризисе. Мы договорились о расторжении контракта, поэтому Карлос перешел в "Динамо" бесплатно», — заявил агент игрока Элио Касарето в интервью Rpp.pe.

28-летний перуанец в первой части текущего сезона играл в составе греческого ПАОКа на правах аренды.

В «Рубин» Самбрано перебрался летом 2016 года из франкфуртского «Айнтрахта». В общей сложности на его счету 24 матча за российский клуб во всех турнирах.

Ранее он также выступал за «Санкт-Паули» и «Шальке», воспитанником которого и является.