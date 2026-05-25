В ответном стыковом матче за право выступать в Бундеслиге « Падерборн » в овертайме победил «Вольфсбург» со счетом 2:1.
Открыли счет в этой игре гости уже на 3-й минуте у силиями Дженана Пейчиновича, но на 38-й минуте Филип Библия восстановил статус-кво.
Все решилось только на 100-й минуте, когда точным ударом отметился Лорин Курда.
Отметим, что из-за удаления Йоакима Мехле «Вольфсбург» играл в меньшинстве с 14-й минуты.
Результат матча
Падерборн 07Падерборн2:1ВольфсбургВольфсбург
0:1 Дженан Пейчинович 3' 1:1 Филип Бильбия 38' 2:1 Laurin Curda 100'
Падерборн 07: Деннис Займен, Тярк Лассе Шеллер, Кэлвин Бракельманн (Феликс Гётце 73'), Филип Бильбия, Себастьян Клаас (Свен Михель 70'), Мика Баур (Nick Batzner 99'), Стефано Марино (Штеффен Тиггес 70'), Matt Hansen, Laurin Curda, Santiago Castaneda, Ruben Muller (Niklas Mohr 74')
Вольфсбург: Камиль Грабара, Йоаким Мехле, Саэль Кумбеди (Кенто Сиогай 106'), Денис Вавро (Мохамед Амура 106'), Кристиан Эриксен, Винисиус Соуза, Маттиас Сванберг (Кевин Паредес 81'), Константинос Кульеракис, Жануэль Белосьян, Дженан Пейчинович (Йеспер Линдстрём 98'), Адам Дагим (Йонас Винд 98')
Жёлтые карточки: Филип Бильбия 11', Laurin Curda 27', Свен Михель 119' — Йоаким Мехле 11', Павао Перван 12', Винисиус Соуза 24', Маттиас Сванберг 64'
Красная карточка: Йоаким Мехле 14' (Вольфсбург)
Таким образом, «Падерборн» сыграет в следующем сезоне Бундеслиги, а вот «Вольфсбург» вылетел во Вторую Бундеслигу.