В ответном стыковом матче за право выступать в Бундеслиге « Падерборн » в овертайме победил «Вольфсбург» со счетом 2:1.

Открыли счет в этой игре гости уже на 3-й минуте у силиями Дженана Пейчиновича, но на 38-й минуте Филип Библия восстановил статус-кво.

Все решилось только на 100-й минуте, когда точным ударом отметился Лорин Курда.

Отметим, что из-за удаления Йоакима Мехле «Вольфсбург» играл в меньшинстве с 14-й минуты.

Результат матча Падерборн 07 Падерборн 2:1 Вольфсбург Вольфсбург 0:1 Дженан Пейчинович 3' 1:1 Филип Бильбия 38' 2:1 Laurin Curda 100' Падерборн 07: Деннис Займен, Тярк Лассе Шеллер, Кэлвин Бракельманн ( Феликс Гётце 73' ), Филип Бильбия, Себастьян Клаас ( Свен Михель 70' ), Мика Баур ( Nick Batzner 99' ), Стефано Марино ( Штеффен Тиггес 70' ), Matt Hansen, Laurin Curda, Santiago Castaneda, Ruben Muller ( Niklas Mohr 74' ) Вольфсбург: Камиль Грабара, Йоаким Мехле, Саэль Кумбеди ( Кенто Сиогай 106' ), Денис Вавро ( Мохамед Амура 106' ), Кристиан Эриксен, Винисиус Соуза, Маттиас Сванберг ( Кевин Паредес 81' ), Константинос Кульеракис, Жануэль Белосьян, Дженан Пейчинович ( Йеспер Линдстрём 98' ), Адам Дагим ( Йонас Винд 98' ) Жёлтые карточки: Филип Бильбия 11', Laurin Curda 27', Свен Михель 119' — Йоаким Мехле 11', Павао Перван 12', Винисиус Соуза 24', Маттиас Сванберг 64' Красная карточка: Йоаким Мехле 14' (Вольфсбург)

Статистика матча 9 Удары в створ 3 23 Удары мимо 2 68 Владение мячом 32 19 Угловые удары 2 0 Офсайды 1 11 Фолы 9

Таким образом, «Падерборн» сыграет в следующем сезоне Бундеслиги, а вот «Вольфсбург» вылетел во Вторую Бундеслигу.