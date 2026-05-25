Генеральный директор махачкалинского «Динамо» Шамиль Газизов высказался о возможном усилении команды во время летнего трансферного окна.

«Я не хочу опережать события. давайте чуть подождём. Мы обсуждаем в клубе трансферную кампанию, у нас есть определённые наработки. Думаю, дней через десять мы будем примерно готовы о чём-то говорить», — приводит слова Газизова «Советский спорт».

Напомним, что «Динамо» заняло 14-е место по итогам сезона РПЛ, а потом в стыковых матчах оказалось дважды сильнее «Урала» и осталось в сильнейшем дивизионе.