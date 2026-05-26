Главный тренер «Арсенала» Дмитрий Гунько останется на своем посту в следующем сезоне Первой лиги.

50-летний специалист продлил контракт на один год, сообщает губернатор Тульской области Дмитрий Миляев.

«Друзья, хочу поделиться важной новостью касательно будущего нашего футбольного клуба "Арсенал". Дмитрий Гунько остаётся с командой на новый сезон. Прошлый сезон выдался непростым для оружейников и не очень удачным. Необходимо провести серьёзную работу над ошибками. Команде надо найти баланс между обороной и атакой, усилить физическую подготовку. Также в числе важных задач — привлечение тульских игроков к тренировочному процессу основной команды.

Команда должна сохранить свою идентичность. Нынешний "Арсенал" звонкий и зрелищный, помимо этого, необходима результативность в игре! Перед главным тренером и коллективом теперь поставлена конкретная задача на сезон: по итогам чемпионата "Арсенал" должен войти в пятёрку ведущих команд лиги. Клуб получит всю необходимую поддержку для стабильной работы. Всё будет зависеть от самоотдачи тренерского штаба и футболистов. Болельщики должны увидеть новую игру и результат.

Желаю Дмитрию Гунько и нашим ребятам продуктивной подготовки к новому сезону! Верим в нашу команду!» — говорится в заявлении Миляева в телеграм-канале.

Напомним, что «Арсенал» по итогам завершившегося сезона Первой лиги финишировал только на 13-й строчке в турнирной таблице.