Главный тренер «Арсенала» Дмитрий Гунько останется на своем посту в следующем сезоне Первой лиги.

Дмитрий Гунько

50-летний специалист продлил контракт на один год, сообщает губернатор Тульской области Дмитрий Миляев.

«Друзья, хочу поделиться важной новостью касательно будущего нашего футбольного клуба "Арсенал".  Дмитрий Гунько остаётся с командой на новый сезон.  Прошлый сезон выдался непростым для оружейников и не очень удачным.  Необходимо провести серьёзную работу над ошибками.  Команде надо найти баланс между обороной и атакой, усилить физическую подготовку.  Также в числе важных задач — привлечение тульских игроков к тренировочному процессу основной команды.

Команда должна сохранить свою идентичность.  Нынешний "Арсенал" звонкий и зрелищный, помимо этого, необходима результативность в игре!  Перед главным тренером и коллективом теперь поставлена конкретная задача на сезон: по итогам чемпионата "Арсенал" должен войти в пятёрку ведущих команд лиги.  Клуб получит всю необходимую поддержку для стабильной работы.  Всё будет зависеть от самоотдачи тренерского штаба и футболистов.  Болельщики должны увидеть новую игру и результат.

Желаю Дмитрию Гунько и нашим ребятам продуктивной подготовки к новому сезону!  Верим в нашу команду!» — говорится в заявлении Миляева в телеграм-канале.

Напомним, что «Арсенал» по итогам завершившегося сезона Первой лиги финишировал только на 13-й строчке в турнирной таблице.