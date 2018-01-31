Бартра вернулся в Испанию

Защитник дортмундской «Боруссии»перешел в «Бетис», сообщают официальные сайты немецкого и испанского клубов.

Соглашение воспитанника «Барселоны» с севильцами рассчитано на 5,5 лет — до 2023 года. Сумма трансфера не разглашается.

27-летний испанец играл за «Боруссию» с лета 2016-го года. С тех пор он провел за «шмелей» 51 матч во всех турнирах, в которых забил пять голов.

В текущем сезоне Бартра сыграл в 20 матчах во всех турнирах, забил 4 гола и сделал 1 голевую передачу.