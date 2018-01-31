Бартра вернулся в Испанию

Соглашение воспитанника «Барселоны» с севильцами рассчитано на 5,5 лет — до 2023 года. Сумма трансфера не разглашается.
27-летний испанец играл за «Боруссию» с лета 2016-го года. С тех пор он провел за «шмелей» 51 матч во всех турнирах, в которых забил пять голов.
В текущем сезоне Бартра сыграл в 20 матчах во всех турнирах, забил 4 гола и сделал 1 голевую передачу.
😍🆕✍— Real Betis Balompié (@RealBetis) 30 января 2018 г.
¡Añadimos! ¡El acceso será por la grada de Preferencia a las 13:30h! 👪👏 #Bartra2023 pic.twitter.com/3nS2oeXMxe