Тренер сборной России Николай Писарев высказался о подготовке к товарищескому матчу против Египта.

«Мы всей командой вчера были на суперфинале Кубка России, атмосфера всем очень понравилась, и сама игра качественная была. Финал удался и могу сказать, что радостно за "Спартак", но обидно за "Краснодар". Обе команды были достойны, но вот эти драматические пенальти… Повезло, наверное, сильнейшим и поэтому "Спартак" по праву стал обладателем Кубка России.

Футболисты участников финала Кубка? Естественно, они не в общей группе. Всё индивидуально, будем постепенно и планово подготавливать их к матчу. Мы завтра тренируемся здесь еще утром и вылетаем в Каир. Предыгровая тренировка будет уже на стадионе непосредственно перед матчем. И сам матч 28 мая.

Есть ли воодушевление таким соперником? Да, все об этом говорят. Участник чемпионата мира. Не так много у нас таких матчей, когда команда должна быть уже в боевом составе, в готовности, потому что не за горами старт чемпионата мира. Я уверен, что будет полный стадион. И такой ажиотаж как раз нужен нашим ребятам, чтобы попробовать себя на фоне хорошего соперника. Давно мы не играли с такими командами, не в домашней обстановке», — приводит слова Писарева «Матч ТВ».

Матч Египет — Россия состоится в Каире уже в четверг, 28 мая. Начало — в 21:00 мск.