Защитник миланского «Интера» Алессандро Бастони готов перейти в мадридский «Реал», как сообщает The Touchline.

Алессандро Бастони globallookpress.com

Ранее стало известно, что Жозе Моуринью заинтересован в этом игроке и, возможно, скоро возглавит мадридский клуб. До этого «Барселона» также проявляла интерес к Бастони, но ее останавливает высокая цена на игрока — 70 миллионов евро. «Реал» же может позволить себе такую сумму.

В прошлом сезоне Бастони сыграл в 40 матчах во всех турнирах, забил два мяча и отдал шесть результативных передач.